Pawan Singh Superhit Song: काजल राघवानी संग पवन सिंह का ‘सॉरी सॉरी’ बना रिकॉर्ड तोड़ हिट, 100M व्यूज पार

By
Mohit Saini
-
0
25
Pawan Singh Superhit Song: काजल राघवानी संग पवन सिंह का ‘सॉरी सॉरी’ बना रिकॉर्ड तोड़ हिट, 100M व्यूज पार
Pawan Singh Superhit Song: काजल राघवानी संग पवन सिंह का ‘सॉरी सॉरी’ बना रिकॉर्ड तोड़ हिट, 100M व्यूज पार

Pawan Singh Superhit Song: जब भी भोजपुरी म्यूज़िक का ज़िक्र होता है, तो पावर स्टार पवन सिंह का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। भोजपुरी घरों में शादियाँ उनके गानों के बिना अधूरी मानी जाती हैं, और फ़ैन्स उनके हर रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इन दिनों, पवन सिंह और काजल राघवानी का हिट गाना ‘सॉरी सॉरी’ एक बार फिर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त धूम मचा रहा है।

गाने ने ऑफ़िशियली 100 मिलियन व्यूज़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इसकी टाइमलेस पॉपुलैरिटी को साबित करता है। रिलीज़ होने के बाद से, ऑडियंस ने ट्रैक पर बहुत प्यार बरसाया है, और आज भी, यह शादियों, पार्टियों और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेंड करता रहता है।

100 मिलियन व्यूज़ पार किए

इस बड़े माइलस्टोन पर रिएक्ट करते हुए, एक्ट्रेस काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर गाने का एक क्लिप शेयर किया और लिखा, “सॉरी सॉरी गाने ने 100 मिलियन व्यूज़ पार कर लिए हैं।” उनकी पोस्ट ने तुरंत फ़ैन्स का ध्यान खींचा और सेलिब्रेशन में चार चाँद लगा दिए।

गाने की बात करें तो, ‘सॉरी सॉरी’ को पवन सिंह ने अपनी दमदार आवाज़ में गाया है, जिसके बोल आज़ाद सिंह ने लिखे हैं और म्यूज़िक मधुकर आनंद ने दिया है। यह ट्रैक सभी बड़े म्यूज़िक प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। इसकी कैची धुन, पवन सिंह की एनर्जेटिक आवाज़ और काजल राघवानी की शानदार स्क्रीन प्रेज़ेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया, यही वजह है कि यह गाना आज भी फ़ैन का पसंदीदा बना हुआ है।

फ़िल्म ‘भोजपुरिया राजा’ में फ़ीचर किया गया

यह गाना फ़िल्म ‘भोजपुरिया राजा’ में फ़ीचर किया गया था, जो 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसे फ़ैन्स से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला था। फ़िल्म को सुजीत कुमार ने डायरेक्ट किया था, और कहानी वीरू ठाकुर ने लिखी थी। सुधीर सिंह प्रोड्यूसर थे, जबकि सुजीत कुमार सिंह को-प्रोड्यूसर थे।

काजल राघवानी और उत्तम राज लीड रोल में

पवन सिंह के अलावा, फ़िल्म में काजल राघवानी और उत्तम राज लीड रोल में थे, साथ ही उमेश सिंह और बृजेश त्रिपाठी भी ज़रूरी सपोर्टिंग रोल में थे। इस बीच, काजल राघवानी अभी अपनी आने वाली फिल्म ‘प्रेम विवाह’ की शूटिंग में बिज़ी हैं।

संजय श्रीवास्तव के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में काजल लीड रोल में अरविंद के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी। रोशन सिंह फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और शर्मिला आर. सिंह को-प्रोड्यूसर हैं। ‘सॉरी सॉरी’ के 100 मिलियन व्यूज़ का माइलस्टोन पार करने के साथ, पवन सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स में से एक क्यों हैं।

Also Read: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल में थम गई ‘ही-मैन’ की सांसें 