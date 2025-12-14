Pawan Singh News: ‘AK-47 की गोलियों से भून देंगे…’ पवन सिंह को धमकी के मामले पर Bishnoi Gang का पलटवार, वायरल हुआ खौफनाक ऑडियो

Pawan Singh News: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह काफी समय से सुर्खियों में हैं – कभी अपने काम की वजह से तो कभी विवादों की वजह से। हाल ही में, एक्टर ने 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकियां मिलने के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए, जहां वह गेस्ट के तौर पर आए थे। इन धमकियों का कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन बताया जा रहा था।

अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। हरि बॉक्सर नाम के एक शख्स का एक कथित ऑडियो मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने का दावा करता है। इस ऑडियो में, वह सभी आरोपों से साफ इनकार करता है और गैंग को पवन सिंह को दी गई धमकियों से अलग बताता है।

“हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं, कोई धमकी नहीं”

वायरल ऑडियो में, हरि बॉक्सर कहता है कि न तो उसने और न ही बिश्नोई गैंग ने पवन सिंह को कोई कॉल या धमकी दी है। वह आगे आरोप लगाता है कि एक्टर ने शायद ज़्यादा सिक्योरिटी पाने के लिए ये दावे किए हैं। उसके मुताबिक, बिना किसी आधार के गैंग का नाम विवाद में घसीटा जा रहा है।

पवन सिंह के दावों को झूठा बताया गया

हरि बॉक्सर ने पवन सिंह पर गैंग के खिलाफ बयान देने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी आरोप लगाया। हालांकि, उसने दोहराया कि गैंग का धमकियों से कोई लेना-देना नहीं है। उसने कहा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग कभी कोई एक्शन लेता है, तो वह खुलेआम करता है।

ऑडियो में एक डरावनी लाइन है, जिसमें कहा गया है कि “जो लोग सलमान खान के साथ काम करते हैं, उन्हें धमकी नहीं दी जाएगी – उन्हें AK-47 की गोलियों से भून दिया जाएगा,” इस टिप्पणी ने ऑनलाइन और भी ज़्यादा डर और बहस बढ़ा दी है।

धमकियां कब सामने आईं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 6 दिसंबर को पवन सिंह को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरे मैसेज मिले थे। मैसेज में उन्हें अपनी मौजूदा एक्टिविटीज़ रोकने और सलमान खान के साथ काम न करने की चेतावनी दी गई थी। उस समय, पवन सिंह मुंबई में थे। धमकियों के बावजूद, वह अगले ही दिन बिग बॉस 19 के फिनाले में स्पेशल गेस्ट के तौर पर पहुंचे।

जैसे-जैसे ऑडियो बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रहा है, विवाद और गहरा गया है, जिससे सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी और डर पैदा करने के लिए बदनाम गैंग के नामों के गलत इस्तेमाल के बारे में गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। धमकियों के पीछे की सच्चाई की जांच अभी भी जारी है, लेकिन फिलहाल, वायरल ऑडियो ने पहले से ही विस्फोटक स्थिति में एक नाटकीय मोड़ ला दिया है।

Also Read: Dhurandhar Box Office: 8 दिन में शानदार 239.5 करोड़ का कलेक्शन, तोड़े कई रिकॉर्ड