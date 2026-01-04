Pawan Singh New Song: यूट्यूब पर छाया ‘बेडरूम में राजा’! पवन सिंह के गाने पर फैंस का तगड़ा रिएक्शन

Pawan Singh New Song: यूट्यूब पर छाया ‘बेडरूम में राजा’! पवन सिंह के गाने पर फैंस का तगड़ा रिएक्शन
Pawan Singh New Song: भोजपुरी सिनेमा के बेताज बादशाह पावर स्टार पवन सिंह ने नए साल की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है। उनका लेटेस्ट रोमांटिक गाना बेडरूम में राजा ऑफिशियली रिलीज़ हो गया है, और यह पहले से ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ज़बरदस्त धूम मचा रहा है।
यह गाना VGM Music यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया था, और रिलीज़ होने के कुछ ही घंटों में इसे 3.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल गए। फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफ़, एक्साइटमेंट और पवन सिंह के दुश्मनों पर कुछ तीखे कमेंट्स की बाढ़ ला दी है।

फैंस ने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा

जैसे ही गाना रिलीज़ हुआ, पवन सिंह के वफादार फैंस ने यूट्यूब पर धूम मचा दी। जहां कई लोगों ने गाने के म्यूज़िक और विज़ुअल्स की तारीफ़ की, वहीं कुछ फैंस ने इशारों-इशारों में पवन सिंह के पुराने इंडस्ट्री राइवल खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा।

एक फैन का कमेंट जिसने सबका ध्यान खींचा, वह था, “आज तो विरोधी डिप्रेशन में होगा भैया जी”।
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच दुश्मनी जगजाहिर है, और उनके फैंस अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भिड़ते रहते हैं।
लिखे जाने तक, गाने को पहले ही 62,000 से ज़्यादा लाइक्स और 17,000 से ज़्यादा कमेंट्स मिल चुके थे, जो साफ तौर पर इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को दिखाता है।

अपर्णा मलिक और पवन सिंह की केमिस्ट्री ने सबका दिल जीत लिया

बेडरूम में राजा गाना पवन सिंह ने भोजपुरी म्यूज़िक सेंसेशन शिल्पी राज के साथ गाया है। म्यूज़िक वीडियो में एक्ट्रेस अपर्णा मलिक हैं, जिनकी पवन सिंह के साथ ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है।
उनकी रोमांटिक और चुलबुली वाइब वीडियो में चार चांद लगा देती है, जिससे यह देखने में और भी आकर्षक लगता है। फैंस को खासकर गाने का फ्लर्टी मूड और एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आ रहा है।

आकर्षक बोल और जोशीला म्यूज़िक

गाना एक बेडरूम सीक्वेंस से शुरू होता है जहां अपर्णा मलिक यह लाइन बोलती हैं: “हां… बेडरूम में राजा घुस जाला… मना जब करी रूस जाला।”
पवन सिंह भी उतने ही आकर्षक बोल के साथ जवाब देते हैं, जो गाने के चुलबुले रोमांस को और बढ़ाता है। गाने के बोल रोशन सिंह विश्वास ने लिखे हैं, जबकि म्यूज़िक प्रियांशु सिंह ने कंपोज़ किया है।
गाने की कोरियोग्राफी गोल्डी जायसवाल ने की है, और वीडियो को विभान्शु तिवारी ने डायरेक्ट किया है। पवन सिंह की लिस्ट में एक और हिट गाना शामिल
‘बेडरूम में राजा’ के साथ पवन सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह भोजपुरी म्यूज़िक और सिनेमा में सबसे बड़े स्टार्स में से एक क्यों हैं। गाने के व्यूज़ में तेज़ी से बढ़ोतरी, फैंस के ज़बरदस्त रिएक्शन और ट्रेंडिंग चर्चाओं से पता चलता है कि यह गाना एक और चार्टबस्टर बनने की राह पर है।