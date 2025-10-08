Pawan Singh Controversy: पवन सिंह-ज्योति सिंह विवाद पर खेसारी लाल यादव का धमाकेदार तंज: ‘वो क्या जेपी नड्डा हैं जो टिकट मांगेंगी?’

Pawan Singh Controversy: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह हाल ही में अपनी फिल्मों या गानों के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी ज्योति सिंह से जुड़े एक निजी विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। यह मामला तब और बढ़ गया जब ज्योति कथित तौर पर लखनऊ स्थित पवन सिंह के घर गईं, जिससे तीखी बहस हुई। उन्होंने कथित तौर पर खुद को नुकसान पहुँचाने की धमकी भी दी, जिसके बाद मीडिया में व्यापक कवरेज हुई और पवन सिंह और उनके साथी भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव, दोनों ने प्रतिक्रियाएँ दीं।

View this post on Instagram A post shared by Ballia Wala 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐀𝐍🙄 (@khesari_yadavs)

लखनऊ स्थित घर की घटना

रिपोर्टों के अनुसार, जब ज्योति सिंह पवन सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुँचीं, तो पुलिस पहले से ही वहाँ मौजूद थी। ज्योति ने सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो साझा किया, जिसमें वह परेशान दिख रही थीं और उन्होंने पवन सिंह पर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने और उनसे न मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने उन्हें एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी थी।

जवाब में, पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत स्पष्टीकरण पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ज्योति से 90 मिनट तक मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए टिकट की माँग की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मुलाक़ात शांतिपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की ज़िद को भी उजागर किया।

ज्योति सिंह का जवाब

बाद में, ज्योति ने अपना बयान जारी कर पवन सिंह से आगे आकर सार्वजनिक रूप से मामले को स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने उनके दावों की सत्यता पर सवाल उठाते हुए उन्हें मीडिया के सामने सच्चाई पेश करने की चुनौती दी।

खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया

अब, खेसारी लाल यादव ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और पवन सिंह के दावों का मज़ाकिया और व्यंग्यात्मक अंदाज़ में जवाब दिया है। एक वायरल वीडियो में, खेसारी से आरोपों के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा: “क्या, वो जेपी नड्डा हैं, उनसे टिकट मांगने जा रही हैं? ये कैसा मुद्दा है?

क्या अमित शाह इसमें शामिल हैं? उन्हें तो ख़ुद टिकट भी नहीं मिला है। उन्होंने उनसे टिकट छीन लिया। आपका अपमान हुआ; उन्होंने मिठाई के साथ ले लिया। ऐसे टिकट कौन देता है?” खेसारी का मज़ाकिया और व्यंग्यात्मक अंदाज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर प्रशंसकों की प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है।