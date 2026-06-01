Bhojpuri Song: पवन सिंह और संचिता सिंह की जोड़ी का जलवा बरकरार, गाना फिर हुआ वायरल

Romantic Song by Pawan Singh and Sanchita Singh : भोजपुरी सिनेमा के पावरहाउस, पवन सिंह, लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इस बार, वह खूबसूरत एक्ट्रेस सुचिता सिंह के साथ नज़र आ रहे हैं; उनकी केमिस्ट्री और रोमांस का एक्साइटमेंट फैंस के बीच तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस जोड़ी को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया है।



जिस ट्रैक की बात हो रही है वह है “तोहर गलियां के डिंपल” – भोजपुरी फिल्म *क्रैक फाइटर* का एक सुपरहिट गाना – जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत पॉपुलर हो रहा है। हर कोई उनके गाने और उनके जोशीले रोमांस का दीवाना हो गया है; नीले *लहंगा-चोली* में बहुत खूबसूरत लग रही एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है।

पवन सिंह अपने अनोखे स्टाइल और गाने की काबिलियत से हमेशा दिलों को छूते हैं; फैंस हमेशा उनकी एक झलक पाने और उनकी आवाज सुनने के लिए बेताब रहते हैं। इसे देखते हुए, अगर आपने यह हिट गाना मिस कर दिया है, तो आपने सच में कुछ खास मिस कर दिया है। इस ट्रैक के लिरिक्स ज़ाहिद अख्तर ने लिखे हैं, जबकि पवन सिंह और अलका सिंह पहाड़िया ने इसे अपनी आवाज दी है, और छोटे बाबा ने शानदार म्यूजिक बनाया है।

यह एक बहुत ही एंटरटेनिंग गाना है जिसे आजकल हर कोई पसंद कर रहा है। हालांकि यह ट्रैक काफी समय पहले रिलीज हुआ था, लेकिन हाल ही में यह एक बार फिर ट्रेंड करने लगा है। सुचिता सिंह और पवन सिंह के बीच बोल्ड केमिस्ट्री हर जगह चर्चा का विषय बन गई है; इस गाने में अपने रोमांटिक अंदाज और डांस मूव्स से, यह जोड़ी लोगों का दिल जीत रही है।