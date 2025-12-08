Pawan Singh and Neelam Giri Dance: Bigg Boss 19 के फिनाले में पवन सिंह–नीलम गिरी के ठुमकों ने जीता दिल

Pawan Singh and Neelam Giri Dance: बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले एक शानदार रात बन गया, जब भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह और नीलम गिरी ने एक ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस दी, जिससे दर्शक तालियां बजाने लगे। उनकी सिज़लिंग केमिस्ट्री और ज़बरदस्त एनर्जी ने पहले से ही ग्लैमरस फिनाले की रात में और भी चमक ला दी, जिससे यह सच में यादगार बन गई।

स्टार्स ने ‘तोहरा राजा जी का दिल टूट जानी’ पर डांस किया

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

दोनों ने अपने हिट भोजपुरी ट्रैक ‘तोहरा राजा जी का दिल टूट जानी’ से स्टेज पर आग लगा दी। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह ने अपने हाई-एनर्जी मूव्स से सभी को इम्प्रेस किया, जबकि नीलम गिरी ने अपनी खूबसूरती और चार्म से फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ में, उनके मशहूर डांस स्टेप्स और सिंक ने बिग बॉस फिनाले का माहौल पूरी तरह से गर्म कर दिया।

फिनाले की रात एंटरटेनमेंट का तड़का

जब फैंस बिग बॉस 19 के विनर के अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो पवन सिंह और नीलम गिरी की परफॉर्मेंस ने स्टेज पर एक नई एनर्जी ला दी। नीलम गिरी, जो इस सीज़न के शुरुआती कंटेस्टेंट में से एक थीं, ने फिनाले में शानदार वापसी की।

हालांकि वह ट्रॉफी नहीं उठा पाईं, लेकिन पवन सिंह के साथ उनकी वापसी फैंस के लिए एक खुशनुमा सरप्राइज साबित हुई और एक बार फिर साबित कर दिया कि वह हमेशा एंटरटेन करने के लिए तैयार रहती हैं।

नीलम गिरी की ग्लैमरस वापसी ने शो चुरा लिया

ग्रैंड फिनाले के लिए, नीलम गिरी ने एक ग्लैमरस ब्लू आउटफिट चुना, जो स्टेज पर बिल्कुल स्टनिंग और एलिगेंट लग रही थीं। पवन सिंह भी अपने सिग्नेचर स्टाइल में दिखे, जो उनके लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट कर रहा था।

बिग बॉस के स्टेज पर भोजपुरी स्टार्स की मौजूदगी ने एक बार फिर ऑडियंस के बीच इंडस्ट्री की बढ़ती पॉपुलैरिटी को हाईलाइट किया। पवन सिंह की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग और नीलम गिरी के करिश्मे ने परफॉर्मेंस को पूरी तरह से क्राउड-पुलर बना दिया।