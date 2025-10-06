Pawan Singh and Jyoti Singh Relation: भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के घर पहुंचते ही पुलिस बुलाई, इंस्टाग्राम लाइव पर मचा हड़कंप

Pawan Singh and Jyoti Singh Relation: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं – किसी फिल्म या राजनीतिक कदम के लिए नहीं, बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी में आए एक नाटकीय मोड़ के लिए। जहाँ एक ओर अभिनेता भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनकी शादी टूटने की कगार पर है।

मामला हुआ नियंत्रण से बाहर

View this post on Instagram A post shared by Jyoti P Singh (@jyotipsingh999)

खबरों के मुताबिक, ज्योति सिंह अपने पति से मिलने और अपने मतभेदों को सुलझाने की उम्मीद में, सेलिब्रिटी गार्डन इलाके में स्थित लुलु मॉल के पास पवन सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुँचीं। हालाँकि, मामला जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गया।

कथित तौर पर, ज्योति के पहुंचते ही पवन सिंह ने पुलिस बुलाई और उनके खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इस बीच, ज्योति ने इंस्टाग्राम पर लाइव होकर अभिनेता के घर के बाहर के माहौल को कैद किया। पुलिस ज्योति को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करती दिखी क्योंकि वह अपने पति से मिले बिना जाने को तैयार नहीं थीं।

सूत्रों का कहना है कि पवन सिंह के घर के बाहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब महिला पुलिस अधिकारी ज्योति को थाने ले जाने की कोशिश कर रही थीं, तभी भारी भीड़ जमा हो गई।

ज्योति सिंह का अपने पति के लिए भावुक संदेश

इस नाटकीय झड़प से पहले, ज्योति ने इंस्टाग्राम पर पवन सिंह को संबोधित एक भावुक संदेश साझा किया था। उन्होंने लिखा था: “प्रिय पति, श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे और आपके परिवार से मिलने लखनऊ आ रही हूँ।

मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे मिलेंगे। अगर आप घर पर नहीं भी होंगे, तो भी मैं दो दिन आपका इंतज़ार करूँगी – या जहां भी आप मुझे बुलाएँ, आ जाऊँगी। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं और कई ज़रूरी फ़ैसले लेने हैं। कृपया एक बार मुझसे मिलिए। – आपकी, ज्योति।”

तलाक की आशंका?

इससे पहले, राइज़ एंड फ़ॉल पर एक साक्षात्कार के दौरान, पवन सिंह ने स्वीकार किया था कि ज्योति के साथ उनके रिश्ते में खटास आ रही है और तलाक की कार्यवाही चल रही है। इसके बावजूद, ज्योति ने बार-बार अपने रिश्ते को सुधारने की इच्छा जताई है।

फ़िलहाल, ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह ने इस विवाद से खुद को दूर करने के लिए कानूनी रास्ता अपना लिया है। प्रशंसक यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि इस वास्तविक जीवन के भोजपुरी नाटक में आगे क्या होता है, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है।

यह भी पढ़ें: Disha Patani House Firing: दिशा पाटनी के घर पर चली गोलियां, गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी