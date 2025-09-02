Pawan Singh and Anjali Raghav Viral Video: विवादों में घिरे पवन सिंह, अब वायरल हुआ भतीजे और अंजलि राघव वाला वीडियो

Pawan Singh and Anjali Raghav Viral Video, (आज समाज), नई दिल्ली: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में, हरियाणवी अभिनेत्री अंजलि राघव के साथ उनके वायरल हुए एक वीडियो ने खूब हंगामा मचाया था, जिसमें वे अंजलि राघव की कमर छूते नज़र आ रहे थे। और अब, इसी कार्यक्रम का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।

इस नए वीडियो में, पवन सिंह अपने नन्हे भतीजे को स्टेज पर बुलाते हुए, अंजलि राघव को गले लगाने के लिए ज़ोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वह उस लड़के को स्टेज पर मौजूद एक अन्य महिला के साथ भी ऐसा ही करने के लिए मजबूर करते हैं। बच्चे के हिचकिचाने के बावजूद, पवन सिंह उसे मजबूर करते रहते हैं, जिससे प्रशंसक नाराज़ और निराश हो जाते हैं।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

इस वीडियो ने ऑनलाइन गरमागरम बहस छेड़ दी है। नेटिज़न्स पवन सिंह की आलोचना कर रहे हैं और उन पर अपने भतीजे को “गलत व्यवहार सिखाने” का आरोप लगा रहे हैं। कई यूज़र्स का कहना है कि भोजपुरी स्टार पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, और इस घटना ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है।

पहले का विवाद

यह हंगामा वायरल कमर-छुए वाली घटना के कुछ ही दिनों बाद हुआ है, जहाँ अंजलि राघव ने पवन सिंह पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था और यहाँ तक कि भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने की घोषणा भी कर दी थी। भारी ट्रोलिंग के बाद, पवन सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी थी।