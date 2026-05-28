Pawan Singh Akshara Singh Song: जब Akshara Singh संग रोमांस में डूबे Pawan Singh, वीडियो ने इंटरनेट पर काटा गदर

Pawan Singh Akshara Singh Song: भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में, कुछ आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन कपल हैं जिनकी केमिस्ट्री सालों बाद भी यादगार है। ऐसी ही एक लेजेंडरी जोड़ी है पवन सिंह और अक्षरा सिंह की।

भले ही कहा जाता है कि दोनों स्टार्स के बीच अब असल ज़िंदगी में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन उनके पुराने गाने ऑनलाइन जादू चलाते रहते हैं। जब भी उनका कोई क्लासिक ट्रैक इंटरनेट पर आता है, तो फैंस आज भी उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री के दीवाने हो जाते हैं।

इस बार, फिल्म त्रिदेव का उनका ब्लॉकबस्टर भोजपुरी गाना पिपरवा के तरवा एक बार फिर YouTube पर खूब ट्रेंड कर रहा है।

वो गाना जिसने भोजपुरी रोमांस को डिफाइन किया



एक समय था जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह अपनी बेमिसाल केमिस्ट्री से भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करते थे। दोनों ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया, और दर्शकों को स्क्रीन पर उनका पैशनेट रोमांस देखना बहुत पसंद था।

शूटिंग के दौरान उनकी नज़दीकियों ने डेटिंग की अफवाहों को भी हवा दी, जिससे वे भोजपुरी सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बन गईं। हालांकि, बाद में दोनों के बीच चीजें खराब हो गईं और कहा जाता है कि उनका रिश्ता खराब नोट पर खत्म हो गया। आज, उनके बीच दूरी और विवाद के बावजूद, फैंस अभी भी उनके पुराने रोमांटिक गानों को पसंद करते हैं।

‘पिपरवा के तरवा’ फिर से वायरल हुआ

वायरल गाना पिपरवा के तरवा YouTube पर खूब देखा जा रहा है, खासकर पॉपुलर प्लेटफॉर्म वेब म्यूजिक पर। रिलीज होने के कई साल बाद भी, यह गाना अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ ऑनलाइन छाया हुआ है।

हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस म्यूजिक वीडियो ने YouTube पर 178 करोड़ व्यूज पार कर लिए हैं, जिससे भोजपुरी म्यूजिक हिस्ट्री में एक और माइलस्टोन बन गया है।

पवन सिंह की एनर्जी और डांस मूव्स ने दिल जीत लिया

इस गाने की इतनी पॉपुलैरिटी के पीछे एक सबसे बड़ा कारण पवन सिंह की हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस और किलर डांस मूव्स हैं। फैंस वीडियो में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और बेजोड़ स्वैग की तारीफ करते रहते हैं।

वहीं, अक्षरा सिंह का ग्लैमरस अंदाज़ और पवन के साथ रोमांटिक केमिस्ट्री गाने में और चार्म जोड़ रही है, जिससे फैंस का नज़रें हटाना नामुमकिन हो रहा है। इस गाने को पवन सिंह ने पॉपुलर भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह के साथ मिलकर बहुत खूबसूरती से गाया है।

लाखों बार देखे जाने के बाद भी, गाने का क्रेज़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। असल में, इसका व्यूज़ काउंट हर दिन तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे यह साबित होता है कि कुछ ऑन-स्क्रीन जोड़ियां अपना जादू कभी नहीं खोतीं।