Pawan Khera: पीएम मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर पवन खेड़ा ने कसा तंज

कहा- मोदी जो बोलते नहीं, थरूर सुन लेते हैं

Pawan Khera, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर पीएम मोदी की तारीफ कर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने थरूर पर तंज कसते हुए कहा, मेरे सीनियर सहयोगी शशि थरूर पीएम मोदी की तारीफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वे वो बातें भी सुन सकते हैं जो मोदी ने कभी कही ही नहीं। दरअसल 18 जून को फ्रांस में जी7 समिट के दौरान पीएम ने ट्रम्प से मुलाकात के दौरान भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया था।

थरूर ने कहा था कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भारत का पक्ष साफ कर दिया था। थरूर ने कहा था कि यह संदेश देना जरूरी है कि युद्ध के समय, कमर्शियल जहाजों पर काम करने वाले आम नागरिकों और नाविकों को लड़ाई का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। वे सैनिक नहीं होते, और यही संदेश पीएम मोदी ने दिया।

मोदी के भक्त जितना वे बोलते नहीं, उससे ज्यादा सुनते हैं

जी-7 के दौरान मोदी-ट्रंप मुलाकात पर विदेश मंत्रालय की जानकारी में न तो ओमान की खाड़ी में तीन भारतीय नाविकों की हत्या का जिक्र है, न ही ट्रंप के उस दावे का, जिसमें वे व्यापार के दबाव से भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने की बात कहते हैं। ईरान के युद्धपोत आईआरआईएस डेना पर हमले का भी उल्लेख नहीं है।

फिर भी, थरूर जी को न जाने कैसे जोरदार बातें, कड़ा विरोध और बिना समझौता किए की गई कूटनीति सुनाई दी, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी आई ही नहीं। शायद हम बाकी लोग आम इंसानी इंद्रियों तक ही सीमित हैं। महा-मानव मोदी के भक्तों के लिए, वे जितना कम बोलते हैं, उन्हें उतना ही ज्यादा सुनाई देता है।

मैं जो पढ़ता हूं, उसे याद रखता हूं

थरूर ने एक्स पर लिखा- जो लोग मानते हैं कि मैंने जी7 में पीएम मोदी द्वारा कभी न कहे गए शब्द सुने, उनके लिए बता दूं कि मैं बस उनकी टिप्पणियों के बारे में पब्लिश रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं बहुत पढ़ता हूं और जो पढ़ता हूं उसे याद रखता हूं। मुझ पर कभी भी किसी तथ्य या बयान को गलत तरीके से पेश करने या तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप नहीं लगा है।

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