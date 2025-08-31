Priya Marathe Death: पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन, 38 साल की उम्र में कैंसर से हारी जिंदगी की जंग

Priya Marathe Death: पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन

Priya Marathe Death, (आज समाज), नई दिल्ली: टेलीविजन जगत सदमे में है क्योंकि लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया मराठे, जिन्हें पवित्र रिश्ता में उनके किरदार के लिए जाना जाता था, का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले एक साल से कैंसर से जूझ रही अभिनेत्री ने 31 अगस्त को इस बीमारी से जंग हार गईं। उनके असामयिक निधन की खबर से प्रशंसक स्तब्ध हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले संदेशों की बाढ़ आ गई है।

प्रिया मराठे कौन थीं?

मुंबई में जन्मी और पली-बढ़ी प्रिया ने मराठी टेलीविजन उद्योग में ‘या सुखानो या’ और ‘चार दिवस सासुचे’ जैसे शो से अपने करियर की शुरुआत की। क्षेत्रीय टेलीविजन में अपनी पहचान बनाने के बाद, उन्होंने एकता कपूर के धारावाहिकों से हिंदी टेलीविजन जगत में कदम रखा।

उन्हें ज़ी टीवी के ‘पवित्र रिश्ता’ से सफलता मिली, जहाँ उन्होंने अंकिता लोखंडे के किरदार अर्चना की छोटी बहन वर्षा सतीश देशपांडे की भूमिका निभाई। इस किरदार ने उन्हें दर्शकों से व्यापक पहचान और प्यार दिलाया। प्रिया को “कसम से” और “बड़े अच्छे लगते हैं” जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में भी देखा गया था और उन्होंने कॉमेडी सर्कस के पहले सीज़न में भी अपनी कॉमिक टाइमिंग का प्रदर्शन किया था।

निजी जीवन

2012 में, प्रिया ने दिग्गज मराठी अभिनेता श्रीकांत मोघे के बेटे शांतनु मोघे से शादी की। अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपलब्धियों के बावजूद, अभिनेत्री पिछले एक साल से निजी तौर पर कैंसर से जूझ रही थीं।

निधन पर शोक व्यक्त कर रहे फैंस

फैंस , दोस्त और साथी कलाकार उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा कीं और उन्हें एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री और एक मिलनसार इंसान के रूप में याद करते हुए हार्दिक संवेदना व्यक्त की, जिनके काम को हमेशा संजोया जाएगा।