Pavitra Punia Trolling: “मेरा पैसा, मेरी जिंदगी!” सर्जरी के तानों पर फूटा Pavitra Punia का गुस्सा

Pavitra Punia Trolling: टेलीविज़न एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार इसकी वजह उनकी पर्सनल लाइफ या रिश्ते नहीं हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में उन ऑनलाइन ट्रोल्स को करारा जवाब दिया जो लगातार उनके लुक्स पर कमेंट कर रहे थे और उन पर चेहरे के फीचर्स बदलने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का आरोप लगा रहे थे।

बॉम्बे टाइम्स के साथ एक साफ बातचीत में, पवित्रा ने ऑनलाइन ट्रोलिंग के बढ़ते कल्चर के बारे में खुलकर बात की और साफ किया कि किसी को भी किसी इंसान की पर्सनल चॉइस को जज करने का हक नहीं है — खासकर जब बात उनके अपने शरीर और लुक्स की हो।

अपना गुस्सा जाहिर करते हुए, एक्ट्रेस ने कहा कि सेलिब्रिटीज को लगभग हर दिन बुरे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, और वह अब इस बारे में चुप नहीं रहना चाहतीं। उनके मुताबिक, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि एक्टर्स भी इंसान हैं और उन्हें ऑनलाइन टारगेट किए बिना अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने की आजादी मिलनी चाहिए।

पवित्रा ने साफ कहा कि अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर के जरिए अपने लुक्स को बेहतर बनाना चाहता है, तो इस पर पब्लिक में बहस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उनकी मेहनत की कमाई, उनकी ज़िंदगी और आखिर में नतीजों से निपटना उनकी ज़िम्मेदारी है – चाहे अच्छे हों या बुरे।

एक्ट्रेस ने सीधे तौर पर इन अफवाहों पर बात की और माना कि उन्होंने अपने होंठ एन्हांस करवाए हैं। हालांकि, उन्होंने यह साफ़ किया कि उन्होंने इसे कभी किसी से नहीं छिपाया और उन्हें इसके बारे में शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं दिखती। पवित्रा का मानना ​​है कि ज़्यादा सेलेब्रिटीज़ को कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, न कि इस टॉपिक से बचना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से बेवजह की ट्रोलिंग और नेगेटिविटी कम करने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने आगे बताया कि आज की दुनिया में कॉस्मेटिक सर्जरी कोई चौंकाने वाली या अनोखी बात नहीं रही। हर किसी को अपने लुक को बेहतर बनाने या बदलने का अधिकार है, अगर इससे उन्हें कॉन्फिडेंट और खुश महसूस होता है।

40 साल की उम्र में भी, पवित्रा पुनिया टेलीविज़न के जाने-माने चेहरों में से एक हैं। वह ये है मोहब्बतें, नागिन 3, कवच और बिग बॉस 14 जैसे पॉपुलर शो में नज़र आ चुकी हैं। बिग बॉस 14 के दौरान एक्टर एजाज खान के साथ उनके रिश्ते ने भी फैंस के बीच खूब चर्चा बटोरी थी, इससे पहले कि यह कपल आखिरकार अलग हो गया।