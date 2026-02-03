Chandrika Dixit Accuses Husband Of Cheating: पति की बेवफाई पर टूटीं पाव भाजी गर्ल, कैमरे के सामने दिखाए चैट्स और तस्वीरें

Chandrika Dixit Accuses Husband Of Cheating: सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और बिग बॉस OTT 3 की कंटेस्टेंट चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें दिल्ली की “पाव भाजी गर्ल” के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में हैं—इस बार एक बहुत ही पर्सनल विवाद को लेकर। चंद्रिका ने पब्लिकली अपने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है,

उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से उनकी पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल मची हुई है। ये आरोप तब सामने आए जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, साथ ही चैट्स और तस्वीरों के रूप में सबूत भी शेयर किए, जिससे ऑनलाइन लोगों ने ज़बरदस्त रिएक्शन दिए।

चंद्रिका दीक्षित ने गंभीर आरोप लगाए

अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, चंद्रिका कथित धोखे के बारे में बात करते हुए रोती हुई दिख रही हैं। उनका दावा है कि वह दो महीने से ज़्यादा समय से इमोशनल परेशानी झेल रही थीं और चुप थीं।

वीडियो में, वह कहती हैं (अनुवादित): “मैं दुनिया को क्या दिखाऊं? हमारी लड़ाइयां? क्या आपको पता है कि मैं पिछले दो महीनों से क्या बर्दाश्त कर रही हूं? मैं इतने लंबे समय तक चुप रही, लेकिन अब और नहीं रह सकती।”

इसके बाद वह अपने पति और दूसरी महिला के बीच कथित प्राइवेट चैट्स दिखाती हैं, जिसके बाद तस्वीरें भी दिखाती हैं, जिनका दावा है कि ये अफेयर का सबूत हैं।

‘मैं सब कुछ अकेले मैनेज कर रही हूं,’

अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को जारी रखते हुए, चंद्रिका कहती हैं कि वह काम, घर की ज़िम्मेदारियां और बच्चे की देखभाल—सब कुछ अकेले संभाल रही हैं—और कथित तौर पर उन्हें धोखा दिया जा रहा है।

वह आगे कहती हैं, “मैं काम कर रही हूं, घर चला रही हूं, बच्चे की देखभाल कर रही हूं—और तुम यह सब कर रहे हो? किसके साथ, और क्यों? वह लड़की जो पूरे दिन तुम्हारे आस-पास घूमती रहती है… मेरा क्या?”

चंद्रिका ने यह भी बताया कि उनके पास और भी सबूत हैं, और कहा कि कई चीज़ों ने उनकी मानसिक शांति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है।

पब्लिक रिएक्शन

चंद्रिका ने वीडियो को छोटे से कैप्शन के साथ पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि उनके पास सभी सबूत हैं। इसके तुरंत बाद, पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई।

जहां कुछ यूज़र्स ने चिंता और सहानुभूति जताई, वहीं कुछ ने उनके इरादों पर सवाल उठाए। कुछ नेटिज़न्स ने उन पर अटेंशन पाने का आरोप लगाया, कमेंट्स में वीडियो को “नकली ड्रामा” कहा गया, जबकि कुछ ने तो उनके बिज़नेस और ऑनलाइन फेम के बारे में भी असंवेदनशील टिप्पणियां कीं।

आगे क्या?

अभी तक, चंद्रिका दीक्षित ने आधिकारिक तौर पर तलाक की कार्यवाही की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके बयानों से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वह कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही हैं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये चंद्रिका के आरोप हैं, और लिखते समय तक उनके पति की तरफ से कोई पब्लिक जवाब नहीं आया है।

यह विवाद दिखाता है कि पर्सनल झगड़े कैसे तेज़ी से लोगों के सामने आ रहे हैं – जिससे अक्सर लोग जज करते हैं, ट्रोल करते हैं और बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं। यह देखना बाकी है कि यह स्थिति सुलह की तरफ जाती है या अलगाव की तरफ।

