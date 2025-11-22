Punjab Crime News : इंतकाल रिकॉर्ड सुधार के लिए मांगी रिश्वत, पटवारी काबू

पीड़ितों से रिश्वत की दूसरी किस्त लेते पटवारी को 25 हजार सहित रंगे हाथों पकड़ा

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही प्रदेश व्यापी कार्रवाई के तहत जिला तरनतारन के सर्किल गोलवर्ड गांव बाला चक्क के पटवारी को विजिलेंस टीम ने 25 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने रिश्वत जमीन के इंतकाल में त्रुटि को सुधारने के लिए पीड़ितों से रिश्वत की मांग की थी। इस संबंधी जानकारी देते हुए विजिलेंस लेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता अपनी जमीन बेचना चाहता था और इसके लिए उसने अपनी जमीन के इंतकाल (फर्द) की प्रति प्राप्त की। तब उसे पता लगा कि यह जमीन उसके नाम पर नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है।

पटवारी ने एक लाख रुपए की मांग की

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता इंतकाल को सही करवाने के लिए सर्कल पटवारी सरबजीत सिंह से मिला। पटवारी ने शिकायतकर्ता के इंतकाल के रिकॉर्ड को सुधारने के बदले 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की। बाद में सौदा 30,000 रुपये में तय हुआ। इस संबंध में, दोषी पटवारी ने मौके पर ही पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपये ले लिए। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए विजीलेंस ब्यूरो की टीम ने दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में सरबजीत सिंह को दूसरी किस्त के रूप में 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

विजिलेंस लगातार कर रही भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि अलग-अलग मामलों में 3 सरकारी कर्मचारियों और 2 निजी व्यक्तियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू करने में सफलता हासिल की है। उक्त अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पूरे जोर-शोर से प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले महीने ब्यूरो ने विभिन्न सक्षम अदालतों में 13 विजीलैंस मामलों से संबंधित चलान पेश किये थे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले की गहन जांच के लिए एक विजीलैंस इंक्वायरी भी दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि 4 आरोपियों के खिलाफ 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं और दो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के 2 मामले भी दर्ज किए गए हैं।

ये भी पढ़ें : Chandigarh Crime News : 1 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर किया काबू