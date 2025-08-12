Patriotic slogans During the Tiranga Yatra : आईजीयु में निकाली गई तिरंगा यात्रा में लगे देशभक्ति के नारे

Patriotic slogans were raised during the Tiranga Yatra taken out at IGU
आईजीयु में तिरंगा यात्रा निकालते कुलपति, स्टॉफ व विद्यार्थी।

(Rewari News) आज समाज नेटवर्क, रेवाड़ी। मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में भारत सरकार व हरियाणा सरकार के आदेशानुसार स्वतंत्रता दिवस पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना एवं छात्र कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया।यात्रा का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर असीम मिगलानी ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए यात्रा की पूरे विश्वविद्यालय में अगुवाई की। इस मौके पर कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय कार्यक्रम है और राष्ट्र की एकता और अस्मिता की परिचायक है। राष्ट्रीय ध्वज हमारी पहचान है। ऐसे कार्यक्रम में हम सब को बढ़-चढक़र भाग लेना चाहिए। यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, स्थानीय नागरिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. मुकेश द्वारा किया गया

विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षकों ने हाथों में झंडा थामे, राष्ट्रभक्तों के नारे लगाए और देश प्रेम के गीतों ने इस यात्रा को जोशपूर्ण बनाया। यात्रा का समापन राव तुला राम भवन पर हुआ। कुलसचिव प्रो. दिलबाग सिंह ने सभी विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय स्टाफ से कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागृत करना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश फैलाना और स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों के बलिदान को स्मरण करना है। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. मुकेश द्वारा किया गया।

उन्होंने बताया कि यह ध्वज यात्रा न केवल राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनी, बल्कि समाज में एकता, भाईचारा और गौरव की भावना को भी प्रबल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।इस अवसर पर प्रोफेसर सुनील कुमार, प्रोफेसर करण सिंह, अदिति शर्मा, प्रोफेसर पंकज त्यागी, प्रोफेसर सतीश खुराना, प्रोफेसर दीपक गुप्ता, प्रोफेसर सतीश, प्रोफेसर संजय हुड्डा, प्रोफेसर विकास बत्रा, डॉ. सुमन नागपाल, डॉ. रमेश, डॉ. जागीर नागर, डॉ. बलजीत, डॉ. सुनील, डॉ. मोनिका देवी, डॉ. नवनीत, पवन कुमार सहित शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी एवं शोधार्थी उपस्थित रहे।

