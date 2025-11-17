Karnal News, (आज समाज), करनाल : करनाल स्थित नागरिक अस्पताल में अब मरीजों को और अच्छी सुविधा मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार के आदेश के बाद जो ऑपरेशन की एक लिमिट थी वह अब बढ़ चुकी है इसमें टाइमिंग अब बढ़ गई है, जिससे जो मरीज है उनको काफी सुविधा सरकारी हॉस्पिटलों में मिलेगी। लगातार मौजूदा सरकार की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफी सुधार किया जा रहे हैं।

टाइमिंग बढ़कर शाम तक और रात तक कर दी गई

इसी के मद्देनजर एक सुधार किया गया है। जो ऑपरेशन की टाइमिंग होती थी वह अब बढ़ा दी गई है। दरअसल जो ऑपरेशन पहले सुबह के समय होते थे उसकी टाइमिंग बढ़कर शाम तक और रात तक कर दी गई है इसको लेकर सभी को जागृत किया गया और साथ ही साथ जो समान है, वह प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सरकार की तरफ से कई ऐसी सर्जरी थी जो प्राइवेट हॉस्पिटल की वजह सरकारी अस्पताल को ट्रांसफर कर दी गई।

सरकारी अस्पताल में मरीजों की कई सर्जरी फ्री होगी

इसके बाद सरकारी अस्पताल में मरीजों की कई सर्जरी फ्री होगी। आयुष्मान योजना के तहत पहले मरीज कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करते थे, लेकिन अब यह सुविधा सरकारी अस्पताल में भी मिलेगी और सरकारी हॉस्पिटलों को अपडेट किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल की बदलती तस्वीर से डॉक्टर का कहना है कि अब मरीजों के लिए और ज्यादा, डॉक्टर काम कर पाएंगे और जो ऑपरेशन है वह रात तक भी हो पाएंगे कई बड़ी जो सामान की जरूरत होती है वह भी उपलब्ध रहेगी उसके साथ-साथ मरीज को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

