Passport Address : घर बैठे आराम से बदलें पासपोर्ट पता ,देखे पूरी प्रक्रिया

Passport Address (आज समाज) : अगर आप भारत से बाहर घूमना चाहते हैं या घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट चाहिए। अगर आपका पता बदल गया है और आप अपने पासपोर्ट में पता बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है; आप घर बैठे आराम से अपना पासपोर्ट पता बदल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको अपने पास के पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होगा। आइए, पासपोर्ट में पता बदलने के प्रोसेस को डिटेल में जानते हैं।

पासपोर्ट में पता कैसे बदलें

1. सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाना होगा और न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।

2. फिर आपको अपनी डिटेल्स डालनी होंगी और अपना पास का पासपोर्ट ऑफिस चुनना होगा।

3. इसके बाद कैप्चा डालकर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

4. आप अपनी रजिस्टर्ड लॉगिन ID से पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।

5. इसके बाद, एप्लीकेशन होम पेज से अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट/पासपोर्ट रीइश्यू ऑप्शन चुनें।

6. फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, Click Here ऑप्शन की लिस्ट में से दूसरा ऑप्शन चुनें।

7. फिर एप्लीकेशन टाइप और पासपोर्ट बुकलेट टाइप जैसी जानकारी डालनी होगी।

8. इसके बाद Next बटन पर क्लिक करें।

9. अब आपको View Saved/Submitted Application ऑप्शन चुनना होगा।

10. फिर Reissue फीस पे करने और अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए Pay and Schedule Appointment लिंक पर क्लिक करें।

11. आपको ऑनलाइन पेमेंट चुनना होगा। इस तरीके का इस्तेमाल इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन नहीं है, तो आप इनवॉइस पेमेंट ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

12. फिर Next बटन पर क्लिक करें।

13. अपनी PSK लोकेशन चुनें और एप्लीकेशन रसीद प्रिंट करें।

रसीद मिलने के बाद, अपने सबसे पास के पासपोर्ट सेवा केंद्र या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाएं जहां आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है। अपनी एप्लीकेशन रसीद, फोन पर आया मैसेज और अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ लाएं। आपका पासपोर्ट एड्रेस बदलने का प्रोसेस वहां पूरा हो जाएगा।

