Parveen Babi: 80 के दशक की हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस, जिसने ग्लैमर से मचाया था धमाल, पर अंत में मिली अकेले फ्लैट में सड़ी हुई लाश

Parveen Babi: बॉलीवुड ने कई चमकते सितारों का उत्थान और पतन देखा है – लेकिन परवीन बॉबी की कहानी जितनी दिल दहला देने वाली और दिल तोड़ने वाली कहानियाँ कम ही हैं।

1970 और 80 के दशक की सबसे बोल्ड और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक के रूप में जानी जाने वाली परवीन ने पर्दे पर सुंदरता, आधुनिकता और आत्मविश्वास को नई परिभाषा दी। फिर भी, उनकी प्रसिद्धि और आकर्षण के पीछे गहरा दर्द, अकेलापन और एक दुखद अंत छिपा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।

80 के दशक की बोल्ड दिवा

हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम काल में, परवीन बॉबी बोल्डनेस और आधुनिक ग्लैमर की प्रतीक के रूप में उभरीं। उन्होंने रूढ़िवादिता को तोड़ा – ऐसे समय में स्वतंत्र, उन्मुक्त विचारों वाली महिलाओं का किरदार निभाया जब बॉलीवुड अभिनेत्रियों को ज़्यादातर पारंपरिक और डरपोक दिखाया जाता था। उनकी शैली, सुंदरता और आत्मविश्वास ने उन्हें 80 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बना दिया।

मॉडल से सुपरस्टार तक का सफ़र

4 अप्रैल, 1954 को गुजरात में जन्मी परवीन ने 18 साल की छोटी उम्र में एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 1973 में “चरित्र” से फ़िल्मी करियर की शुरुआत की, जो ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। हालाँकि, उन्हें एक साल बाद अमिताभ बच्चन के साथ फ़िल्म “मज़बूर” (1974) से सफलता मिली। यह फ़िल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और परवीन को एक स्टार के रूप में स्थापित कर दिया।

उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ आठ फ़िल्मों में काम किया, जो सभी बेहद सफल रहीं। उनकी केमिस्ट्री मशहूर हो गई और परवीन जल्द ही अपने समय की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक बन गईं।

अमिताभ बच्चन पर चौंकाने वाले आरोप

1989 में, परवीन ने एक धमाकेदार इंटरव्यू के लिए सुर्खियाँ बटोरीं, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन पर “अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर” होने का आरोप लगाया और यहाँ तक दावा किया कि वह उन्हें मारना चाहते थे। फिल्म शान की शूटिंग के दौरान, उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ने उन पर झूमर गिराने की कोशिश की थी।

इन अजीबोगरीब दावों ने सबको चौंका दिया—और जल्द ही पता चला कि परवीन एक गंभीर मानसिक बीमारी, पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थीं। इस बीमारी के कारण उन्हें लोगों पर बहुत शक होने लगा था और उन्हें अक्सर अपनी जान का डर सताता था।

मानसिक बीमारी से जूझना

परवीन की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ समय के साथ बिगड़ती गईं। पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया के कारण उन्हें लगता था कि उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है या उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों और सहकर्मियों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही गई। आखिरकार, वह सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से अलग हो गईं और अकेले और एकाकी जीवन जीने लगीं।

सड़ी-गली अवस्था में मृत पाई गईं

20 जनवरी, 2005 को, दुनिया उस समय स्तब्ध रह गई जब परवीन बॉबी अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में मृत पाई गईं। उनकी मृत्यु के तीन दिन बाद उनका शव बुरी तरह सड़ी-गली हालत में मिला—जिससे पता चलता है कि कई दिनों से उनसे मिलने कोई नहीं आया था।

कभी लाखों दिलों पर राज करने वाली परवीन के लिए यह बेहद दुखद और अकेला अंत था। अपने अंतिम वर्षों में ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद, परवीन को मुंबई के एक कब्रिस्तान में मुस्लिम रीति-रिवाजों के साथ दफनाया गया।

परवीन बॉबी की विरासत

परवीन बॉबी की कहानी बॉलीवुड की सबसे दुखद कहानियों में से एक है—शोहरत, अकेलेपन और मन की लड़ाई की। उन्हें हमेशा एक ऐसी महिला के रूप में याद किया जाएगा जिसने कुछ अलग करने का साहस किया—एक ऐसी दिवा जिसने अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी, और जिसकी रहस्यमय मौत आज भी बॉलीवुड को झकझोरती है।

