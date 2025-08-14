Partition Horror Memorial Day: विभाजन देश के इतिहास का एक दुखद अध्याय : मोदी

By
Vir Singh
-
0
115
Partition Horror Memorial Day
Partition Horror Memorial Day: विभाजन देश के इतिहास का एक दुखद अध्याय : मोदी

PM Modi On Partition Horror Memorial Day, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभाजन की भयावहता को याद किया। बता दें कि भारत 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं और मंत्रियों ने भी विभाजन की भयावहता झेलने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

अनगिनत लोगों द्वारा झेले दर्द को याद करने का दिन : PM 

पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 1947 का विभाजन देश के इतिहास का एक दुखद अध्याय है। उन्होंने कहा, भारत इस दिन को हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेले गए उथल-पुथल और दर्द को याद करते हुए मनाता है।

यह उनके साहस, अकल्पनीय क्षति का सामना करने और फिर भी नए सिरे से शुरूआत करने की ताकत पाने की उनकी क्षमता का सम्मान करने का भी दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभावित हुए कई लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने कहा, यह दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी स्थायी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है।

कांग्रेस ने भारत माता के गौरव को ठेस पहुंचाई : शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने भी विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, इस दिन कांग्रेस ने देश का विभाजन करके भारत माता के गौरव को ठेस पहुंचाई। गृह मंत्री ने कहा, विभाजन के कारण लोगों को मृत्यु और विस्थापन का सामना करना पड़ा।

पढ़िए विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या लिखा

केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पर लिखा, विभाजन के कारण अपार कष्ट सहने पड़े और इसके दूरगामी मानवीय और रणनीतिक परिणाम हुए। #विभाजनविभीषिकास्मृतिदिवस पर, हम उन लोगों के धैर्य को याद करते हैं जिन्होंने इस भयानक त्रासदी को सहन किया। इस दर्दनाक अध्याय से कई सबक सीखे जा सकते हैं।

पीएम ने 2023 में किया था ऐलान

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में घोषणा की थी कि 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा ताकि राष्ट्र को 1947 में विभाजन के दौरान भारतीयों के कष्टों और बलिदानों की याद दिलाई जा सके।

ये भी पढ़ें : PM Modi News : हम जल्द विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे : मोदी