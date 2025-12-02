Parliament Winter Session Day 2: विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

Parliament Winter Session Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और कार्यवाही शुरू होने से पहले आज फिर ‘इंडिया’ ब्लॉक के सदस्यों सहित विपक्षी पार्टियों के सांसद संसद भवन के मकर द्वार के बाहर आज फिर इकट्ठा हुए और चुनाव आयोग की 12 राज्यों में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए।

विपक्षी सांसदों ने सोमवार को किया हंगामा

संसद के सत्र के पहले दिन सोमवार को एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा को दोपहर 12 बजे, फिर 2 बजे और बाद में दिन में कई बार स्थगित किया गया। विपक्षी सांसद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए जा रहे एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा, ‘इंडिया’ गठबंधन ने सोमवार सुबह तय किया कि हम एसआईआर और चुनाव सुधार से जुड़ी चीज़ों पर चर्चा पर ज़ोर देंगे।

मुद्दे पर बहस चाहता है विपक्ष : मनिकम टैगोर

मनिकम टैगोर ने बताया कि आज सुबह 10:30 बजे हमने मकर द्वार के सामने इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर बहस चाहता है, और नागरिकों के वोटिंग अधिकार पर इसके असर को बताया। कांग्रेस सांसद ने कहा, मैंने एजेंडा मोशन भी दिए थे और हमें उम्मीद है कि वे मान लिए जाएंगे। हम उस विषय पर बहस चाहते हैं। सरकार को इस ज़रूरी मुद्दे से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वोट देने का अधिकार दांव पर लगा है।

बिहार में हटाए गए गए हैं 62 लाख मतदाता

मनिकम टैगोर ने बताया कि बिहार में, 62 लाख मतदाता हटा दिए गए हैं और एसआईआर को अब 12 राज्यों में लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा, बहुत सारे बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) सुसाइड कर रहे हैं। हम भारत के डेमोक्रेसी को बचाना चाहते थे और इसके लिए, हमें संसद में बहस की ज़रूरत है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सोमवार को, नागरिकता के सवाल पर एसआईआर एक्सरसाइज की आलोचना की और इसकी तुलना सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) से की।

