Parliament Updates: प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास

Parliament Updates: प्रधानमंत्री के भाषण के बिना लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास

Vir Singh
 Parliament Budget Session Day 7th Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: बजट सत्र के सातवें दिन भी संसद में गतिरोध जारी रहा। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया। 22 वर्ष बाद इतिहास एक बार फिर दोहराया गया है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री के जवाब के बिना लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है। इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने दिया था। इसके बाद उनके जवाब के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ था।

सदन के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ : ओम बिरला

गुरुवार को लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पहली बार महज एक मिनट के भीतर, दूसरी बार पांच मिनट में और तीसरी बार मात्र दो मिनट में कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बजे जब कार्यवाही फिर शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ने कहा, बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में जो हुआ, वह सदन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब सदन के नेता प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे।

…तो तार-तार हो जाती लोकतंत्र की परंपरा 

ओम बिरला ने कहा, अगर यह घटना हो जाती तो लोकतंत्र की परंपरा तार-तार हो जाती। ओम बिरला ने कहा, ऐसी स्थिति को देखते हुए मैंने पीएम से सदन में न आने का आग्रह किया। पीएम ने मेरे सुझाव को माना। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसद से कहा, आप पोस्टर लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। उन्होंने जिस तरीके से महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंची उसे पूरे देश ने देखा, जो पूरी तरह अनुचित था। ओम बिरला ने कहा, यह सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। अध्यक्ष के ऐसा कहने के बावजूद गुरुवार को भी विपक्ष के सदस्य सदन में हंगामा करते रहे, जिसके बाद स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष ने कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

