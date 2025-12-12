Parliament Updates: लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया वायु प्रदूषण का मुद्दा, टीएमसी सांसद के ई-सिगरेट पीने पर बढ़ा विवाद

Parliament Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें कार्यदिवस पर आज शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लोकसभा में वायु प्रदूषण (Air Pollution) का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने पर केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा है। उन्होंने कहा, सरकार के पास इस समस्या से निपटने के लिए आने वाले 4-5 साल का क्या रोडमैप है?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कहा, सरकार ने पहले दिन ही स्पष्ट किया था कि सरकार सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए तैयार है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय (Saugata Roy) द्वारा संसद के भीतर के बाद अब संसद परिसर में सिगरेट पीने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

संसद परिसर में सिगरेट पीते नजर आए टीएमसी सांसद

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने गुरुवार को सौगत रॉय के सांसद के भीतर ई-सिगरेट पीने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आपत्ति जताई थी। ओम बिरला ने उन्हें कहा था कि जांच करवाएंगे। इस बीच बताया जा रहा है कि गुरुवार को ही सौगत रॉय संसद परिसर में सिगरेट पीते नजर आए। इस पर अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को गंभीर आपत्ति जताई और लोकसभा स्पीकर को औपचारिक तौर पर पत्र लिखा।

संसद की मर्यादा व कानूनों का उल्लंघन : अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने पत्र में कहा कि एक सांसद ने संसद की मर्यादा व वैधानिक कानूनों का उल्लंघन किया है और अध्यक्ष महोदय से अपील है कि मामले की सख्त जांच करवाई जाए और दोष पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाए। संसद परिसर में सिगरेट पीता देखकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भी आपत्ति जताई है। उनके बाद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर को इस संबंध में पत्र लिखकर जांच का आग्रह किया।

बाहर सिगरेट पी सकते हैं और यह अपराध नहीं : सौगात रॉय

सौगात रॉय ने इन चर्चाओं के बीच कहा, बाहर सिगरेट पी सकते हैं और यह अपराध नहीं है। इस पर गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा, आप सार्वजनिक जगह पर स्मॉकिंग करके लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं, दादा। पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। शेखावत ने कहा, एमपी होने के नाते आप सोचें कि वे सार्वजनिक जगह पर सिगरेट का सेवन करके जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। बता दें कि ई-सिगरेट 2019 से प्रतिबंधित है। यादि कोई सांसद संसद में धुम्रपान करता है तो यह सदन की मर्यादा का अपमान है।

ये भी पढ़ें : PM Modi के साथ NDA सांसदों की डिनर मीटिंग, बिहार चुनाव में जीत के बाद NDA की यह पहली बड़ी बैठक