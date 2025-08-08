Parliament Monsoon Session-2025, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र का आज 15 वां दिन है और आज फिर दोनों सदनों (लोकसभा-राज्यसभा) में बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष ने गुरुवार को भी इसी तरह हंगामा जारी रखा था। हाालंकि हंगामे के बीच सरकार ने दो अहम विधेयक पारित करवाए।

राज्यसभा 11 अगस्त तक स्थगित, लोकसभा 3 बजे तक

विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी है। ओम बिरला ने सदन को पहले 12 बजे तक स्थगित किया। 12 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, तो विपक्ष ने फिर हंगामा कर दिया। केवल अभी 10-11 मिनट की ही कार्यवाही हुई थी कि विपक्ष ने शोरोगुल शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी। वहीं राज्यसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने शोर-शराबा शुरू कर दिया और इसके बाद सदन की कार्यवाही 11 अगस्त तक स्थगित कर दी गई।

संसद के बाहर पोस्टर-बैनर लेकर की नारेबाजी

विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक (I.N.D.I.A Block) के सदस्यों ने संसद के बाहर भी बिहार वोटर वेरिफिकेशन के मामले को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लिए सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। विपक्षी शुरू से बिहार एसआईआर पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। जबकि सरकार का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फिलहाल इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

