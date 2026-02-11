Parliament Updates: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिया भाषण, बजट व भारत-यूएस ट्रेड डील की आलोचना की

सरकार ने असल में भारत माता को बेच दिया

Budget Session Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के 11वें दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भाषण दिया। उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सरकार के इस बार की बजट की आलोचना की और एपस्टीन फाइल्स के खुलासे को लेकर भी उन्होंने केंद्र पर हमला बोला।

देश के हितों से समझौता करने का आरोप

राहुल गांधी ने सरकार पर देश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया और पूछा, क्या उसे भारत को बेचने में शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा, आप (सरकार) खुद मानते हैं कि हम एक ग्लोबल तूफ़ान का सामना कर रहे हैं, सुपरपावर का ज़माना खत्म हो गया है, जियोपॉलिटिकल झगड़े तेज़ हो रहे हैं और एनर्जी और फाइनेंस को हथियार बनाया जा रहा है। फिर भी, इस सच्चाई को मानने के बावजूद, आपने अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय प्रणाली को इस तरह से हथियार बनाने दिया है जिसका असर हम पर पड़ता है।

क्या आपको अपने कामों में कोई शर्म नहीं है?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब अमेरिका कहता है कि हम किसी खास देश से तेल नहीं खरीद सकते, तो इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बाहर से तय किया जा रहा है। एनर्जी को ही हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। क्या आपको अपने कामों में कोई शर्म नहीं है? ऐसा लगता है जैसे आपने ‘भारत माता’ को बेच दिया हो। उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं कि आपने भारत के हितों से समझौता किया है।

प्रधानमंत्री पर बाहरी दबाव डाला जा रहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला करते हुए राहुल ने कहा, उन्हें नहीं लगता कि पीएम नॉर्मल हालात में भारत को बेच देंगे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन पर बाहरी दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा, दिलचस्प बात यह है कि मुझे पता है कि प्रधानमंत्री नॉर्मल हालात में इंडिया को नहीं बेचेंगे। आप जानते हैं उन्होंने इंडिया को क्यों बेचा? क्योंकि वे उनका गला घोंट रहे हैं। उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ ली है। हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर देख सकते हैं। दो बातें हैं- पहली, एपस्टीन। 3 मिलियन फाइलें अभी भी बंद हैं।

राहुल गांधी ने टैरिफ पर जताई चिंता

राहुल गांधी ने टैरिफ पर चिंता जताते हुए कहा, एवरेज टैरिफ लगभग 3 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है, जो 6 गुना की बढ़ोतरी है। उनके टैरिफ कथित तौर पर 16 प्रतिशत से गिरकर ज़ीरो हो गए हैं।”साथ ही, उन्होंने दावा किया कि इंडिया में अमेरिकी आयात यूएस डॉलर 46 बिलियन से बढ़कर यूएस डॉलर 146 बिलियन होने का अनुमान है। उन्होंने इस स्थिति को बेतुका” बताया और आरोप लगाया कि इंडिया बदले में कोई पक्का वादा किए बिना हर साल लगभग 100 बिलियन डॉलर आयात बढ़ाने का वादा कर रहा है। राहुल ने कहा, हम रियायतें दे रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ भी ठोस नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम बेवकूफों की तरह खड़े हैं।

