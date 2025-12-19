Parliament Today Updates: संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

Parliament Winter Session Concluded, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। लोकसभा में आज अंतिम कार्यदिवस पर विपक्ष ने फिर हंगामा किया जिसकी वजह से कोई कामकाज नहीं हो सका। स्थिति को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker) ओम बिरला (Om Birla) ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं संग की मीटिंग

राज्यसभा के सभापति (Rajya Sabha Chairman) सीपी राधाकृष्णन (C.P. Radhakrishnan) ने भी कुछ देर बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं संग थोड़ी देर के लिए मीटिंग की जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी व अन्य कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे।

