Parliament Today Updates: एसआईआर पर चर्चा के लिए केंद्र की सहमति के बाद इंडिया ब्लॉक ने की मीटिंग

Parliament Winter Session Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के का आज तीसरा दिन है। पहले दो दिन सोमवार और मंगलवार को देश के 12 राज्यों में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस बीच पिछले कल मंगलवार दोपहर बाद सरकार एसआईआर पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हो गई है। इसको लेकर इंडिया ब्लॉक ने आज सुबह ट्रैटेजी मीटिंग की है।

बैठक में मौजूद रहे मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बैठक में मौजूद थे। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले बताया था कि लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता में हुई आल पार्टी मीटिंग के दौरान, 8 दिसंबर को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं सालगिरह पर लोकसभा में चर्चा और 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा करने का फैसला किया गया था।

नए लेबर कोड्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान

कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने इस बीच कहा कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियां बुधवार को संसद के बाहर नए लेबर कोड्स (New Labour Codes) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने कहा, आज से, संसद सुबह चलेगी, और हम लेबर कोड्स के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। टैगोर ने लोकसभा का काम रोकने के लिए एक नोटिस भी दिया है, जिसमें लेबर कोड्स पर चर्चा की रिक्वेस्ट की गई है।

सीतारमण आज पेश कर सकती हैं सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 को विचार और पास करने के लिए पेश कर सकती हैं। इस बिल का मकसद सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 में बदलाव के साथ तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ाना है। लोकसभा सचिव जनरल, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2025 के बारे में राज्यसभा से एक मैसेज रिपोर्ट करेंगे, जिसे शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोअर हाउस में पास किया गया था।

