Parliament Today Update: भारी हंगामे के बीच दो विधेयक पास, लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित

Parliament Monsoon Session Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र का आज 14 वां दिन था और दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों का आज भी हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही शुक्रवार सूबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। हालांकि राज्यसभा में हंगामे के बीच सरकार ने दो अहम विधेयक पारित करवाए। इनमें से एक तटीय नौवहन विधेयक, 2025 है। विपक्ष के हंगामे के बीच इस पर संक्षिप्त चर्चा की गई और उसके बाद यह पारित हो गया।

लोकसभा में बिहार एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन 

लोकसभा में विपक्षी सांसद बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन करते रहे और इस बीच सदन ने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को बगैर किसी चर्चा के पारित कर दिया।

