Parliament: शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन, वीबी-जी राम जी विधेयक पर हंगामे के आसार

Parliament Winter Session Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सरकार दोनों सदनों में आज पेंडिंग विधेयकों पर चर्चा व उन्हें पारित करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगी। पिछले कल यानी मंगलवार को लोकसभा में द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2025 और ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक 2025’ पारित हुए।

महात्मा गांधी का नाम बदलना अनुचित : थरूर

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025 पेश किया, जिस पर सदन में हंगामा हुआ। आज भी इस विधेयक को लेकर हंगामा हो सकता है। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने मंगलवार को कहा, महात्मा गांधी का नाम बदलना अनुचित है। बापू का नाम राज्य का विजन पॉलिटिकल नहीं बल्कि यह सामाजिक विकास का था। उनका नाम ही हटाना सही नहीं है।

बिना सलाह व चर्चा विधेयक पारित न हो

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पिछले कल कहा था कि बिना सलाह व चर्चा किसी तरह का कोई विधेयक पारित न किया जाए। उन्होंने कहा कि इसे वापस करके नया बिल लाया जाए। प्रियंका ने यह भी कहा कि सरकार हर योजना का नाम चेंज करने में लगी है और ऐसा क्यों किया जा रहा है, समझ नहीं आता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सत्र के पहले दिन लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए थे। इनमें मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक, (दूसरा संशोधन) बिल, 2025 पारित पास हुआ। उन्होंने इसके अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 व स्वास्थ्य सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक, 2025 भी लोकसभा में पेश किया था।

