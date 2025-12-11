Parliament Session Updates: दोनों सदनों में आज भी कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

Parliament Winter Session Today Updates, नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और आज सत्र के 9वां कार्यदिवस पर कार्यवाही शुरू हो गई है। संसद के दोनों सदनों में आज भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और इस दौरान फिर विपक्षी दल हंगामा कर सकते हैं।। लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। वहीं राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। इससे पहले जेपी नड्डा (JP Nadda) इससे पहले सदन में ‘वंदे मातरम के 150 वर्ष’ पर हुई चर्चा का जवाब देंगे।

अक्सर चुनाव आयोग का बचाव करती है सरकार

कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्का ने इस बीच कहा है कि विपक्ष की तरफ से जब भी चुनाव आयोग के खिलाफ सवाल उठाया जाता है तो हमेशा सरकार ईसी का बचाव करती है। हमेशा हमारे प्रश्न उठाने पर चुनाव आयोग के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग ईसी का बचाव करते हैं। सप्तगिरी उल्का ने कि उनके सवाल स्पष्ट हैं और हम उनका जवाब चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा के दौरान पहले भी जमकर हंगामा हुआ है। इसी हफ्ते बुधवार को तय समय से एक घंटा ज्यादा वंदे मातरम पर चर्चा जारी रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बुधवार को चर्चा समाप्त नहीं हुई थी और इसी वजह से नेता सदन जेपी नड्डा आज राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। इसके बाद चुनाव के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों पर चर्चा होगी।

वंदे मातरम पर सियासत कर रहा सत्ताधारी खेमा

विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी नीत सत्ताधारी गुट राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर सियासत कर रहा है। सत्ताधारी पक्ष ने विपक्षी पार्टियां पलटवार कर रही हैं। उनका कहना है कि देश को केवल कांग्रेस ने आजादी नहीं दिलाई, बल्कि स्वतंत्रता दिलाने में सशस्त्र क्रांतिकारियों की भी अहम भूमिका रही है।

