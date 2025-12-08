Parliament session Live : संसद की कार्यवाही शुरू, आज सामान्य रूप से चलने की संभावना

राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में विस्तार से चर्चा होगी

Parliament session Live (आज समाज), नई दिल्ली : आज आठवें दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि आज संसद में बिना किसी हंगामें के कार्यवाही चलेगी। वहीं आज राष्टÑगीत बंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विस्तार से चर्चा होनी है। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं आपको बता दे कि आज लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरूआत हुई।

स्पीकर ओम बिरला की अनुमति के बाद प्रश्नकाल की शुरूआत में खपत आधारित विकास के आर्थिक प्रभाव पर सवाल पूछे गए। इसके बाद तमिलनाडु की पेरंबेलुर लोकसभा सीट से निर्वाचित डीएमके सांसद अरुण नेहरू के सवाल का जवाब केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य बाजार पर आधारित होता है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। विशेष परिस्थितियों में आरबीआई डॉलर की सप्लाई पर निगरानी रखती है।

राज्यसभा में स्वराज कौशल को दी श्रद्धांजलि

राज्यसभा में 8वें दिन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के निधन पर शोक संदेश पढ़ा। देश के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति, राज्यसभा सांसद और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे स्वराज कौशल को पूरे सदन की तरफ से मौन श्रद्धांजलि दी गई। स्वराज कौशल को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति की अनुमति से अलग-अलग विभागों से जुड़ी रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी गईं।

नक्सल प्रभावित एरिया में खेल सुविधाओं का मुद्दा उठा

छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से चुने गए भाजपा सांसद महेश कश्यप ने राष्ट्रीय युवा कोर योजना से जुड़ा सवाल पूछा। उनके सवाल पर केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्यमंत्री रक्षा निखिल खड़से ने जवाब दिया। खड़से ने बताया केंद्र सरकार युवाओं के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। राज्य और जिला प्रशासन के साथ मिलकर पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े एक सवाल पर खड़से ने बताया कि देशभर के कॉलेजों में एनएसएस के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

