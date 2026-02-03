KC Venugopal Adjournment Motion Notice, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए आज स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिका और भारत एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसमें अमेरिका ने मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण आपसी टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। समझौते की देशभर में सराहना हो रही है। उधर इन दिनों पार्लियामेंट में बजट सत्र चल रहा है और इस बीच कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मामले में लोकसभा में चर्चा की मांग की है।

समझौते का विवरण संसद के सामने नहीं रखा : वेणुगोपाल

वाशिंगटन ने दावा किया है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता उसे नई दिल्ली को अधिक कृषि उत्पाद निर्यात करने में मदद करेगा। वेणुगोपाल ने अपने स्थगन प्रस्ताव नोटिस में कहा कि समझौते का विवरण संसद के सामने नहीं रखा गया है। वेणुगोपाल ने कहा, यह सदन अब एक तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए स्थगित हो जाए। कांग्रेस नेता ने कहा, भारत के कृषि क्षेत्र को संअमेरिका के लिए खोलने का भी एक कथित संदर्भ है, जो भारतीय किसानों, उनकी आजीविका और आय सुरक्षा की सुरक्षा के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करता है।

अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमति व्यक्त

वेणुगोपाल ने नोटिस में कहा है कि भारत सरकार ने रूस से तेल खरीदना बंद करने और इसके बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति के निर्णयों के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर संपन्न हुआ व्यापार समझौता : ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि व्यापार समझौता भारत के माननीय प्रधानमंत्री के अनुरोध पर संपन्न हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य तक कम करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे प्रभावी रूप से भारतीय बाजार अमेरिकी सामानों के लिए खुल जाएंगे। इस तरह के कदम से भारतीय उद्योगों, व्यापारियों, एमएसएमई और किसानों के लिए दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होने की संभावना है।

राज्यसभा : यूरोपीय संघ से ट्रेड डील पर चर्चा की मांग

कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी इससे पहले यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों पर संसदीय चर्चा की मांग की, और वाशिंगटन के इस दावे पर केंद्र सरकार की आलोचना की कि यह समझौता उन्हें नई दिल्ली को ज्यादा कृषि उत्पाद निर्यात करने में मदद करेगा। एक पोस्ट में, जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत कूटनीति को “हगलोमेसी” कहा और आरोप लगाया कि आॅपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने के ट्रंप के दावे के बाद उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है।

ये भी पढ़ें : Industrialists On US-India Trade Deal: भारत-यूएस के बीच मजबूत होंगे रणनीतिक और आर्थिक संबंध