Parliament Live Updates: भारी हंगामे के बीच लोकसभा में वीबी-जी राम जी बिल पास

Parliament Winter Session Live Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन आज गुरुवार को भी संसद के भीतर व बाहर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल (वीबी-जी राम जी) पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि इस बीच वीबी-जी राम जी विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। कृषि मंत्री (Agriculture Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने सदन में इस पर जवाब दिया।

विपक्षी सांसदों विरोध में जमकर की नारेबाजी

विपक्षी सांसदों ने वीबी-जी राम जी विधेयक के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वे आसन के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। कुछ ने वेल के पास कागज फेंक दिए। हालांकि इस बीच बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित कर दी।

हंगामे के चलते वायु प्रदूषण पर नहीं हो पाई चर्चा

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बनी स्थिति पर आज लोकसभा में चर्चा होनी थी। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इस मुद्दे र चर्चा की शुरुआत करने वाली थीं। लेकिन हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई जिसके कारण चर्चा नहीं हो सकी।

सुबह संसद परिसर में भी किया मनरेगा विरोध प्रदर्शन

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने गुरुवार को संसद परिसर में मनरेगा का नाम बदलकर ‘वीबी जी रामजी’ किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। पोस्टर और बैनर लिए इन सांसदों व नेताओं ने संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा से लेकर मक्कर द्वार तक मार्च निकाला और कहा कि महात्मा गांधी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पोस्टरों पर लिखा था-महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे।

