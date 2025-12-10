Kangana Ranaut, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया में संभावित धांधली के आरोपों पर करारा जवाब देते हुए कहा पीएम मोदी ईवीएम हैक नहीं करते, बल्कि लोगों के दिलों को हैक करते हैं।

धांधली अब नहीं, बल्कि पहले होती थी

उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विपक्ष बार-बार पुराने जमाने के मतदान की बात करता रहता हैऔर ये दावा करता रहता है कि पुराने तरीके ज्यादा बेहतर थे, कंगना ने आरोप लगाया कि धांधली अब नहीं, बल्कि पहले होती थी। कंगना ने आरोप लगाते हुए कहा कि “ये लोग दुहाई देते हैं कि पुराने समय में मतदान सबसे अच्छा होता था, जबकि उस दौर में धांधली ज्यादा होती थी, ये लोग बॉक्स उठाकर ले जाते थे।”

दिल दहल जाता था इनको देखकर

सांसद कंगना ने कहा कि विपक्ष सदन में हर दिन SIR-SIR का मुद्दा उठा के हंगामा करता रहता है। वहीं कंगना ने राहुल गाँधी पर तंज कसते हुए कहा कि कल राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे, “दिल दहल जाता था इनको देखकर, बार-बार वही खादी में धागा है, धागे से कपड़ा है, करते रहे। अंत में वह ले देकर विदेशी महिला की फोटो पर आ गए। वह महिला खुद कई बार कह चुकी हैं कि कभी भारत नहीं गई हूं।

लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत

उनकी तस्वीर का प्ले कार्ड में यूज़ किया गया। उनके पर्सनालिटी राइट्स को दरकिनार किया गया, इसके लिए मैं संसद की तरफ से माफी मांगती हूं।” कंगना ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं और चुनाव आयोग और लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। वहीं कंगना ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

