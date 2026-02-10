Parliament Day 10: संसद में बोलने देने की अनुमति को लेकर आज भी हंगामे के आसार

Parliament Budget Session-2026, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का आज 10वां दिन है और आज भी हंगामे के आसार हैं। गौरतलब है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बोलने की अनुमति न देने को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। राज्यसभा में भी यही स्थिति है। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) को सोमवार को सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसको लेकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था।

अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष

लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने सोमवार को अध्यक्षा ओम बिरला को घेरा और आरोप लगाया कि राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से इतर किसी किताब या रिपोर्ट पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इससे विपक्षी सदस्य काफी गुस्से में हैं और बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।

सोमवार को 13 मिनट ही चल पाई लोकसभा की कार्यवाही

सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी सांसदों का आरोप है कि ओम बिरला सदन में मतभेद करते हैं और कुछ सदस्यों को बोलने की इजाजत नहीं देते। लोकसभा की कार्यवाही बीते कल केवल 13 मिनट ही चल पाई। शोर-शराबे के चलते सुबह स्थगन के बाद जब कार्यवाही 3 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी सांसद संध्या राय बैठी थीं। इस दौरान राहुल ने सदन को बताया कि थोड़ी देर पहले अध्यक्ष के पास गए थे और उन्होंने उनसे वादा किया कि बजट पर चर्चा से पहले उन्हें बोलने दिए जाएगा। राहुल ने संध्या राय ने कहा, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं और इसकी क्या वजह है। आप बोलने देंगी या नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल को जवाब

संसदीय कार्य मंत्री (Parliamentary Affairs Minister) किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने कहा, मैं भी अध्यक्ष के रूम में मौजूद था और उन्होंने राहुल को बोलने देने जैसा कोई वादा नहीं किया गया। संध्या ने राहुल से कहा, आपकी तरफ से किसी और मुद्दे के लिए नोटिस नहीं आया है। उन्होंने कहा, बजट पर चर्चा करनी हो तो आप बताएं। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया और लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह तक स्थगित कर दी गई।

