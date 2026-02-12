Parliament: लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी केंद्र सरकार, हटाया जा सकता है भाषण

नई दिल्ली: केंद्र सरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (प्रिविलेज मोशन) नहीं लाएगी। बुधवार को दिए गए उनके भाषण में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लोकसभा से हटाए जा सकता है।यह तब हुआ जब एक दिन पहले केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि लोकसभा में भाजपा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए प्रिविलेज नोटिस लाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए हैं।

