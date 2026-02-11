Parliament Budget Session: आज लोकसभा में यूनियन बजट पर चर्चा में दखल देंगे राहुल गांधी

Budget Session Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के 11वें दिन आज संसद के दोनों सदनों में यूनियन बजट पर चर्चा जारी रहने वाली है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज लोकसभा में यूनियन बजट 2026-27 पर चल रही चर्चा में आज दखल देंगे। मंगलवार को दोनों सदनों में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क को लेकर केंद्र पर निशाना साधा।

शशि थरूर ने की यूनियन बजट की आलोचना

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को यूनियन बजट की आलोचना करते हुए इसे बर्बाद किया गया मौका बताया और आरोप लगाया कि यह बेरोज़गारी, बढ़ती रहने की लागत और असमानता को नज़रअंदाज़ करता है और आम आदमी की असली मुश्किलों और उम्मीदों को पूरा करने के लिए बहुत कम देता है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2026-27 का बजट पेश किया था। उन्होंने केंद्रीय बजट के हिस्से के तौर पर अगले 5 साल में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 20 नेशनल वॉटरवे को चालू करने का प्रस्ताव रखा।

अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बोले शशि थरूर

शशि थरूर ने मंगलवार को निचले सदन (लोकसभा) में चर्चा के दौरान यह भी कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील का फ्रेमवर्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कहीं ज़्यादा पहले से तय खरीदारी जैसा लगता है जो आपसी लेन-देन के विचार को ही पलट देता है। उन्होंने कहा, कहा, कोई सो-कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ स्ट्रक्चर को कैसे सही ठहरा सकता है, जहां एक तरफ 18 प्रतिशत टैरिफ लागू होता है और दूसरी तरफ ज़ीरो?

सरकार ने ट्रंप प्रशासन के साथ कोई अच्छी डील नहीं : अखिलेश

कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, ऐसे समय में जब भारत का अमेरिका के साथ कुल बाइलेटरल ट्रेड लगभग 130 बिलियन यूएस डॉलर है और हमारा ट्रेड सरप्लस सिर्फ़ 45 बिलियन यूएस डॉलर है तो हमने पांच सालों में 500 बिलियन यूएस डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने का बीड़ा कैसे उठाया? यह सरप्लस को मार्केट की ताकतों से नहीं, बल्कि एग्जीक्यूटिव एश्योरेंस से लंबे घाटे में बदल देता है। समाजवादी पार्टी के के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई अच्छी डील नहीं की है। मंगलवार को निचले सदन में बोलते हुए उन्होंने ज़मीनी हकीकत पर ध्यान देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और कहा, अमेरिका से डील नहीं हुई है।

