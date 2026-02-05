Parliament Budget Session: फ्लोर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ‘इंडिया’ ब्लॉक के सांसदों ने की बैठक

Parliament Budget Session Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है और आज पार्लियामेंट में फिर हंगामे के आसार हैं। सुबह ‘इंडिया’ ब्लॉक (INDIA Bloc) के सांसदों ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में संसद की कार्यवाही के लिए फ्लोर स्ट्रेटेजी (floor strategy) बनाने के मकसद से बैठक की। बुधवार को भी सुबह से शाम तक विपक्षी सांसदों भारत-अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी टालना पड़ा। बार-बार व्यवधान और नारेबाजी के बाद, स्पीकर ने लोकसभा को स्थगित कर दिया।

बैठक में मौजूद थे राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे। विपक्ष कथित तौर पर राहुल को निचले सदन में बोलने की इजाज़त नहीं देने के लिए केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है, जिसमें 2020 के चीन गतिरोध पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का हवाला दिया गया है। ‘इंडिया’ ब्लॉक (INDIA Bloc) भी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा की मांग करते हुए मुखर रहा है।

धन्यवाद प्रस्ताव’ पर फिर से शुरू होने वाली है चर्चा

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Commerce Minister Piyush Goyal) ने हालांकि, संसद को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि और डेयरी सहित संवेदनशील आर्थिक क्षेत्रों के हितों की रक्षा की गई है। इस बीच, संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को चल रहे बजट सत्र के दौरान ‘राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव’ पर चर्चा फिर से शुरू होने वाली है। लोकसभा में, यह प्रस्ताव सर्बानंद सोनोवाल ने पेश किया और तेजस्वी सूर्या ने इसका समर्थन किया। सदन ने चर्चा के लिए 18 घंटे का समय दिया है।

प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में दे सकते हैं धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब

प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं क्योंकि चर्चा जारी है।उच्च सदन में, भाजपा सांसद सदानंद मास्टर ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था। यह प्रस्ताव 28 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के जवाब में आया है। कार्यसूची के अनुसार, निचले सदन में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू होने वाली है। वहीं उच्च सदन की कार्यवाही पूर्व सांसद थॉमस कुथिरवट्टम को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू होने वाली है।

