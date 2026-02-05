Parliament Budget Session Live: संसद में गतिरोध बरकरार, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ कागज फेंकने के आरोप 8 सांसद निलंबित

Parliament Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताते हुए सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि बुधवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन में सुबह से शाम तक लगातार हंगामा जारी रखा, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच भी नहीं हो सकी।

प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में दे सकते हैं भाषण

संसद के बजट सत्र का आज सातवां दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में चर्चा का जवाब दे सकते हैं। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। सुबह इंडिया ब्लॉक ने मीटिंग की है। बैठक में लोकसभ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद रहे।

मुख्य तौर पर इन तीन मुद्दों पर बरकरार है गतिरोध

विपक्षी सांसद एक और जहां भारत-अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद से संसद में इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने आश्वस्त किया है कि संबंधत विवरण पार्लियामेंट में साझा किया जाएगा, इसके बावजूद विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं।

बुधवार को मकसद द्वार के पास विरोध प्रदर्शन

मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ कागज फेंकने के आरोप में आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया है जिसको लेकर भी संसद में गतिरोध बरकरार है। इन आठों सांसदों ने बुधवार को मकसद द्वार के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने न दिए जाने को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने दिया जाएगा।

