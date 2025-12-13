Parliament Attack 24th Anniversary: प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया व राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Vir Singh
Parliament Attack 24th Anniversary: प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया व राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

(आज समाज), नई दिल्ली: संसद पर 13 दिसंबर, 2001 को हुए आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी है और इस मौके पर उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई अन्य नेताओं ने सांसदों के साथ मिलकर संसद परिसर में हमले में देश की खातिर बलिदान देने वाले शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने सबसे पहले दी श्रद्धांजलि 

संसद भवन पर हमले की 24वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के चेयरमैन  सी.पी. राधाकृष्णन श्रद्धांजलि देने वालों में सबसे पहले थे। इस दिन को याद करने के लिए हर साल 13 दिसंबर को अब पुरानी संसद भवन (संविधान सदन) के बाहर एक छोटा सा कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम स्थल पर सीआईएसफ के जवानों ने सलामी या ‘सम्मान गार्ड’ पेश किया, जिसके बाद बरसी मनाने के लिए एक मिनट का मौन रखा गया। 2023 तक, CRPF ‘सलामी शस्त्र’ (प्रेजेंट आर्म्स) देती थी।

प्रियंका गांधी वाड्रा भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं 

सोनिया और राहुल गांधी के अलावा राहुल की बहन व पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थीं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह और अर्जुन राम मेघवाल ने भी हमले को नाकाम करते हुए शहीद हुए जवानों की तस्वीरों पर फूल चढ़ाने के लिए लाइन लगाई। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद के निचले सदन के पूर्व स्पीकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज लातूर में हैं। शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया था

