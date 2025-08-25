Parineeti Chopra Pregnancy: परिणीति चोपड़ा बनीं मां बनने वाली, राघव संग शेयर की प्यारी अनाउंसमेंट

Parineeti Chopra pregnancy,(आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके पति, राजनेता राघव चड्ढा, अपने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के साथ यह खुशखबरी साझा की, जिसमें एक नन्हे बच्चे का पैर दिखाया गया था और साथ में “1+1=3” कैप्शन लिखा था। यह प्यारी सी घोषणा तुरंत वायरल हो गई और उनकी टाइमलाइन प्रशंसकों और दोस्तों के बधाई संदेशों से भर गई।

कपिल शर्मा के शो पर एक संकेत

दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही परिणीति और राघव द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में आए थे, जहाँ राघव ने जल्द ही आने वाली “खुशखबरी” का एक मज़ेदार संकेत दिया था। अब, इस जोड़े ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है, जिससे उनके प्रशंसक बेहद खुश हैं।

उनकी परीकथा जैसी शादी

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि परिणीति और राघव सितंबर 2023 में उदयपुर में एक भव्य शादी समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की पहली मुलाकात लंदन में एक पुरस्कार समारोह के दौरान हुई थी। दरअसल, परिणीति ने खुद एक बार ‘आप की अदालत’ में खुलासा किया था कि शुरुआत में उन्हें राघव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि उस समय वह राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखती थीं।

“हमारी छोटी सी दुनिया आ रही है”

इस घोषणा के साथ, परिणीति ने राघव के साथ एक खूबसूरत वीडियो भी शेयर किया, जिसमें दोनों विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और एक-दूसरे की संगति में खोए हुए हैं। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा: “हमारी छोटी सी दुनिया आ रही है… बेहद खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ।”

उनके इस पोस्ट पर जल्द ही प्रशंसकों और साथी हस्तियों की शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर सबसे पहले इस होने वाली माँ को बधाई देने वालों में शामिल थीं, जिसके बाद अनगिनत प्रशंसकों ने इस जोड़े पर प्यार बरसाया। इस घोषणा के साथ, परिणीति और राघव के माता-पिता बनने का सफ़र आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है, और उनके प्रशंसक उनके खूबसूरत परिवार के नए सदस्य को देखने के लिए बेताब हैं।