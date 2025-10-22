Parineeti Chopra Birthday: शानदार डेब्यू से जीता फिल्मफेयर, दूसरी फिल्म में किसिंग सीन से मचाया बवाल – अब मां बनकर लौटीं परिणीति चोपड़ा

Parineeti Chopra Birthday: आज हम बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली और आकर्षक अभिनेत्रियों में से एक – परिणीति चोपड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी सुंदरता, आत्मविश्वास और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में एक जाना-माना नाम बना दिया है। अपनी प्यारी मुस्कान और सहज आकर्षण के लिए जानी जाने वाली परिणीति पर्दे पर और पर्दे के पीछे, दोनों जगह लोगों का दिल जीतती रहती हैं।

बर्थडे गर्ल परिणीति चोपड़ा

22 अक्टूबर 1988 को अंबाला, हरियाणा में जन्मी परिणीति चोपड़ा आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इन वर्षों में, वह बॉलीवुड की सबसे प्रशंसित अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं – प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और शालीनता का एक आदर्श मिश्रण।

नियति से अभिनय

View this post on Instagram A post shared by @parineetichopra



दिलचस्प बात यह है कि अभिनय कभी परिणीति का सपना नहीं था। उन्होंने फिल्मों में आने की कोई योजना नहीं बनाते हुए, लंदन के मैनचेस्टर बिज़नेस स्कूल से मार्केटिंग और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। ​​हालाँकि, नियति को कुछ और ही मंज़ूर था। भारत लौटने के बाद, वह यशराज फिल्म्स में जनसंपर्क और मार्केटिंग इंटर्न के रूप में शामिल हुईं, जहाँ से उनकी स्टारडम की यात्रा शुरू हुई।

स्वप्नमय शुरुआत और रातोंरात स्टारडम

परिणीति ने 2011 में यशराज की फिल्म ‘लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जहाँ उनकी ताज़ा स्क्रीन उपस्थिति और जीवंत अभिनय ने उन्हें तुरंत लोकप्रिय बना दिया। उनके इस डेब्यू ने न केवल उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई, बल्कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया, जिसने उन्हें बॉलीवुड में एक आशाजनक नया चेहरा बना दिया।

‘इश्कज़ादे’ में बोल्ड कदम

अर्जुन कपूर के साथ उनकी दूसरी फिल्म, ‘इश्कज़ादे’, एक बड़ा मोड़ साबित हुई। फिल्म की गहरी प्रेम कहानी और मुख्य कलाकारों के बीच की ज़बरदस्त केमिस्ट्री ने सुर्खियाँ बटोरीं। हालाँकि, परिणीति के बोल्ड किसिंग सीन ने विवाद भी खड़ा किया – जिसे उन्होंने परिपक्वता और आत्मविश्वास के साथ संभाला। इस चर्चा के बावजूद, उनके निडर अभिनय को आलोचकों और प्रशंसकों, दोनों ने खूब सराहा।

आकर्षक सादगी और बहुमुखी प्रतिभा

इश्कज़ादे के बाद, परिणीति ने ‘शुद्ध देसी रोमांस’, ‘हँसी तो फंसी’ और ‘नमस्ते इंग्लैंड’ जैसी कई हिट फ़िल्मों में अभिनय किया। दर्शक उनकी सादगी, सहज सुंदरता और ज़मीन से जुड़े व्यक्तित्व के लिए उन्हें बेहद पसंद करते हैं। वह महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सरोकारों की भी पैरोकार हैं और अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं।

परिणीति ने हाल ही में अपने निजी जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। अभिनेत्री ने राजनेता राघव चड्ढा के साथ विवाह बंधन में बंधी हैं और कुछ ही दिन पहले – दिवाली से एक दिन पहले, 19 अक्टूबर 2025 को – इस जोड़े ने अपने नन्हे मेहमान का स्वागत किया। प्रशंसकों और इंडस्ट्री की मशहूर हस्तियों ने नए माता-पिता को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया।