Param Sundari Day 5 at Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जान्हवी कपूर की रोमांटिक ड्रामा ₹35 करोड़ के आंकड़े की ओर

Param Sundari Day 5 at Box Office, आज समाज, नई दिल्ली: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जान्हवी कपूर की हालिया रिलीज़ परम सुंदरी ने पहले दिन ₹7 करोड़ से ज़्यादा की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की, लेकिन सप्ताहांत के बाद इसमें गिरावट देखी गई। हालाँकि, सप्ताह के दिनों में छूट और दर्शकों की लगातार रुचि के कारण, फिल्म ने मंगलवार तक फिर से गति पकड़ ली।

अब तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, परम सुंदरी ने कुल कमाई:

पहला दिन (शुक्रवार): ₹7.25 करोड़

दूसरा दिन (शनिवार): ₹9.25 करोड़

तीसरा दिन (रविवार): ₹10.25 करोड़

चौथा दिन (सोमवार): ₹3.25 करोड़

पाँचवाँ दिन (मंगलवार): ₹4.82 करोड़ (शाम के शो तक)

इस तरह फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन सिर्फ़ 5 दिनों में ₹34.82 करोड़ हो गया है।

दर्शकों की प्रतिक्रिया और तुलना

तुषार जलोटा (दसवीं फेम) द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजान द्वारा निर्मित, परम सुंदरी को आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। दिलचस्प बात यह है कि प्रशंसकों ने इसकी तुलना शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ब्लॉकबस्टर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से की है।

मंगलवार को, फिल्म ने सभी सिनेमाघरों में कुल मिलाकर 14.52% ऑक्यूपेंसी दर्ज की – सुबह के शो में 9.89% से शुरू होकर, दोपहर के शो में 15.79% और शाम तक 17.89% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई।

ओटीटी रिलीज़ की पुष्टि

सिनेमाघरों में रिलीज़ के बाद, परम सुंदरी अक्टूबर 2025 में अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी, जिससे यह सिनेमाघरों से परे व्यापक दर्शकों तक पहुँच सुनिश्चित होगी।