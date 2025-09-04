Param Sundari Box Office: छठे दिन गिरी कमाई, बजट से अब भी काफी दूर जाह्नवी-सिद्धार्थ की फिल्म

Param Sundari Box Office: छठे दिन गिरी कमाई, बजट से अब भी काफी दूर जाह्नवी-सिद्धार्थ की फिल्म

Param Sundari Box Office, आज समाज, नई दिल्ली: जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की रोमांटिक कॉमेडी परम सुंदरी को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुए छह दिन हो चुके हैं। हालाँकि फिल्म ने वीकेंड में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब वीकडेज में कमाई में गिरावट आने लगी है। सोशल मीडिया पर सकारात्मक चर्चा और इस नई जोड़ी की सराहना के बावजूद, फिल्म अभी भी अपना बजट वसूलने के लिए संघर्ष कर रही है।

डे 6 कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, परम सुंदरी ने अपने छठे दिन ₹2.85 करोड़ की कमाई की, जो पाँचवें दिन की तुलना में गिरावट दर्शाती है। फिल्म ने कुल मिलाकर हिंदी में 8.68% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की। जिसमें सुबह के शो 7.43%, दोपहर के शो 9.04%, शाम के शो 8.41% और रात के शो 9.85% रहे। हालाँकि वीकडेज के आंकड़े कमजोर रहे, लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि आने वाला वीकेंड फिल्म को ज़रूरी बढ़त दिला सकता है।

अभी भी अपने बजट से पीछे

फिल्म ने पहले दिन ₹7.25 करोड़ की अच्छी शुरुआत की थी और पहले सप्ताहांत में ₹19.5 करोड़ की कमाई के साथ अच्छी वृद्धि दर्ज की। हालाँकि, सप्ताहांत के बाद, कमाई में लगातार गिरावट आ रही है। ₹50 करोड़ के कथित बजट में बनी यह फिल्म अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर केवल ₹37.10 करोड़ ही कमा पाई है।

नए पर्दे पर जोड़ी

परम सुंदरी जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की पहली जोड़ी है, जिससे बॉलीवुड को एक नई जोड़ी का समर्थन करने का मौका मिला है। उनके साथ, मनजोत सिंह और संजय कपूर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। दिलचस्प बात यह है कि दर्शकों के एक वर्ग ने इस फिल्म की तुलना शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से भी की है।

जैसे-जैसे फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में प्रवेश कर रही है, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या परम सुंदरी अपनी गति बनाए रख पाएगी और अपनी निर्माण लागत को पार कर पाएगी।

