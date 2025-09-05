Param Sundari Box Office Collection: Param Sundari का जादू फीका पड़ा, 7 दिन में कमाई ने किया सबको हैरान

Param Sundari Box Office Collection, आज समाज, नई दिल्ली: जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की रोमांटिक-कॉमेडी परम सुंदरी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ़्ता पूरा कर लिया है। हालाँकि फिल्म ने शुरुआती सप्ताहांत में अच्छी कमाई की, लेकिन हफ़्ते के दिनों में इसकी कमाई में लगातार गिरावट आ रही है।
दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएँ काफ़ी सकारात्मक रही हैं, दर्शकों ने इसे नया और मनोरंजक बताया है, फिर भी फिल्म अभी भी अपनी निर्माण लागत को पार करने के लिए संघर्ष कर रही है। अब सभी की निगाहें आने वाले सप्ताहांत पर हैं, जो तय कर सकता है कि फिल्म गति पकड़ती है या गिरावट जारी रखती है।
सातवें दिन की कमाई
Sacnilk की एक रिपोर्ट के अनुसार, परम सुंदरी ने सातवें दिन ₹2.75 करोड़ की कमाई की। यह छठे दिन की तुलना में गिरावट दर्शाता है। फिल्म ने कुल हिंदी दर्शकों की संख्या 9.12% दर्ज की, जिसमें सुबह के शो में 7.59%, दोपहर के शो में 9.71%, शाम के शो में 8.71% और रात के शो में 10.48% दर्शकों की संख्या शामिल है। शाम और रात के शो में कुछ स्थिर दर्शकों के बावजूद, फिल्म अपने लक्ष्य से काफी दूर है।
सिद्धार्थ की अन्य हिट फिल्मों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है?
अब तक, फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में कुल ₹39.93 करोड़ की कमाई की है। यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली सफल फिल्मों से काफी पीछे है।
एक विलेन – ₹105.76 करोड़
ब्रदर्स – ₹82.49 करोड़
कपूर एंड संस – ₹73.22 करोड़
स्टूडेंट ऑफ द ईयर – ₹70 करोड़
मरजावां – ₹48.04 करोड़
इनकी तुलना में, परम सुंदरी पीछे है और उसे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है।
अभी भी बजट से कम
लगभग ₹50 करोड़ के बजट में बनी परम सुंदरी ने अब तक लगभग ₹39.85 करोड़ की शुद्ध कमाई की है, जिससे यह अपनी लागत वसूलने से ₹10.15 करोड़ कम रह गई है। हालाँकि फिल्म को शुरुआती सप्ताहांत में अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन सप्ताह के दिनों में इसकी कमाई में भारी गिरावट आई, जिससे यह दबाव में आ गई।
यह भी पढ़ें: Bigg Boss 19 Reactions: कंटेस्टेंट की एंट्री से भड़के फैंस, दर्शकों ने कर दिए टॉप 2 के नाम फाइनल