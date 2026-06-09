पत्नी की मौत के गम में डूबे Parag Tyagi, श्मशान घाट से शेयर किया भावुक अनुभव

Parag Tyagi: टेलीविज़न एक्टर पराग त्यागी अपनी पत्नी शेफाली जरीवाला के दिल दहला देने वाले नुकसान से उबर रहे हैं, जिनका 2025 में 42 साल की उम्र में निधन हो गया था। इस कपल को फैंस बहुत पसंद करते थे, और शेफाली के अचानक निधन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके चाहने वाले सदमे में हैं।

उनके निधन के महीनों बाद, पराग सोशल मीडिया और अपने YouTube चैनल के ज़रिए फैंस के साथ अपनी इमोशनल जर्नी शेयर कर रहे हैं, जहाँ वह अक्सर ज़िंदगी के अनुभवों, स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल और पर्सनल सोच के बारे में बात करते हैं।

पराग ने अनोखा स्पिरिचुअल अनुभव शेयर किया

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हाल ही में एक व्लॉग में, पराग मोदीनगर के एक श्मशान घाट गए और उस जगह पर गहरी शांति और स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करने के बारे में बताया।

उस जगह को घूमते हुए, उन्होंने शांत माहौल के बारे में सोचा और इसे एक ऐसी जगह बताया जिसने उन्हें अनोखा आराम और शांति दी। पराग के मुताबिक, माहौल स्पिरिचुअली चार्ज्ड लगा, जिससे उन्हें ज़िंदगी, मौत और अनदेखी एनर्जी की मौजूदगी के बारे में सोचने का मन हुआ। वीडियो में बोलते हुए, उन्होंने बताया कि वहां समय बिताते हुए उन्हें बहुत शांति और पॉजिटिविटी महसूस हुई।

विज़िट के दौरान इमोशनल मैसेज

व्लॉग के दौरान, पराग ने उन लोगों की आत्माओं के लिए बात की, जो गुज़र गए थे, अपना सम्मान दिखाया और उनकी शांति के लिए प्रार्थना की।

उन्होंने कहा कि वह किसी को परेशान करने नहीं आए थे और सभी गुज़र चुकी आत्माओं के लिए शांति और खुशी की कामना करते हैं। पूरे वीडियो में, पराग दुख, ठीक होने और स्पिरिचुअलिटी पर सोचते हुए इमोशनल लेकिन शांत दिखे।

भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का ज़िक्र

एक्टर ने भगवान कृष्ण और अर्जुन की एक पेंटिंग भी देखी, जिसमें भगवद गीता से प्रेरित श्लोक थे। यह मैसेज उनके दिल को छू गया, और उन्होंने मुश्किल समय में विश्वास से ताकत पाने के बारे में बात की।

पराग ने अपना विश्वास जताया कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान का मार्गदर्शन उनके साथ रहता है, और कहा कि विश्वास ने उन्हें शेफाली को खोने के दर्द से उबरने में मदद की है। उन्होंने इमोशनल होकर यह भी बताया कि उन्हें लगता है कि शेफाली की मौजूदगी और आशीर्वाद अभी भी उनके साथ हैं।

वायरल वीडियो पर फैंस का रिएक्शन

इस व्लॉग ने ऑनलाइन तुरंत ध्यान खींचा, और देखने वालों ने मिले-जुले रिएक्शन दिए। जहाँ कई लोगों ने पराग के साथ हमदर्दी दिखाई और दुख और ठीक होने के बारे में उनकी ईमानदारी की तारीफ़ की, वहीं दूसरों ने सुझाव दिया कि वह श्मशान घाट के बजाय मंदिरों में आध्यात्मिक यात्राओं पर ध्यान दें।

कई फैंस ने नुकसान के बारे में खुलकर बात करने के लिए उनकी हिम्मत की तारीफ़ की, जबकि कुछ ने माना कि वीडियो का माहौल इमोशनल और बेचैन करने वाला था। अलग-अलग राय के बावजूद, कई देखने वालों ने उन्हें अपना सपोर्ट दिया और उनकी ज़िंदगी के इस मुश्किल दौर में उन्हें हिम्मत देने की दुआ की।

पराग त्यागी का लेटेस्ट व्लॉग नुकसान से उबरने, आध्यात्मिकता में आराम पाने और अपनी गुज़र चुकी पत्नी शेफाली जरीवाला की यादों को ज़िंदा रखने के उनके पर्सनल सफ़र की एक झलक दिखाता है।