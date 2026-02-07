MP Pappu Yadav arrested : 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार

Harpreet Singh
MP Pappu Yadav arrested : 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, शुक्रवार रात किया गया गिरफ्तार

MP Pappu Yadav arrested (आज समाज), पटना : बिहार के पूर्णिया संसदीय सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार रात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात रहे कि 31 साल पुराने मामले में अदालत ने उन्हें कई बार समन भेजा और अदालत में पेश होने को कहा लेकिन पप्पू यादव ने अदालत के आदेशों की अवमानना की। इसी के चलते दो दिन पहले अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने और उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के आदेश दिए थे।

जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जब पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस और यादव के समर्थकों में काफी बहस हुई। पप्पू यादव को आज अदालत में पेश किया जाएगा।

यह है मामला

सांसद पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 1995 में पटना के एक घर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें वह किराये पर रहने गए थे। पप्पू यादव ने इस किराये के घर में पहले अपना दफ्तर खोला, फिर उस पर कब्जा कर लिया। इसे लेकर उनके खिलाफ मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अदालत ने पप्पू यादव को कई बार समन जारी किया, लेकिन वह सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने दो दिन पहले उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

नहीं पता मेरे साथ क्या होगा : यादव

गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने कहा कि मेरे साथ क्या होगा पता नही। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार की सरकार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी उनको धमका रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन झुकने वाला नहीं हूं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सादी वर्दी पुलिस वाले आए और सीधे धमकाने लगे। पप्पू यादव ने कहा कि वे मरना पसंद करेंगे, लेकिन सच के रास्ते से थोड़ा भी नहीं हटेंगे।