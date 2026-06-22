Pankaj Tripathi Brother Attacked: पंकज त्रिपाठी के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, भाई पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर

Pankaj Tripathi Brother Attacked: खबर है कि मशहूर बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के परिवार के साथ एक चौंकाने वाली घटना हुई है। बिहार के गोपालगंज जिले में एक हिंसक झगड़े के दौरान उनके बड़े भाई, बिजेंद्र नाथ तिवारी पर कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका पटना AIIMS में इलाज चल रहा है।

कथित तौर पर हमला पुरानी रंजिश से जुड़ा है

यह घटना गोपालगंज के माधोपुर थाना इलाके के बेलसंड गांव में हुई। शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से चल रहा झगड़ा हिंसा में बदल गया, जिसके कारण बिजेंद्र नाथ तिवारी पर हमला हुआ।

सूत्रों का दावा है कि इस झगड़े में कई लोग शामिल थे, जिसके दौरान कथित तौर पर धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। पीड़ित को गंभीर चोटें आईं, जिससे परिवार के सदस्यों और गांव वालों में तुरंत चिंता फैल गई।

हालत बिगड़ने पर पटना AIIMS में शिफ्ट किया गया

हमले के बाद, स्थानीय लोगों ने बिजेंद्र नाथ तिवारी को इमरजेंसी मेडिकल केयर के लिए पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन, उनकी चोटें गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें एडवांस इलाज के लिए पटना AIIMS रेफर कर दिया।

मेडिकल टीमें अभी उनकी हालत पर नज़र रख रही हैं, जो क्रिटिकल बताई जा रही है। इस घटना से परिवार के सदस्य और गांव के लोग बहुत दुखी हैं।

पुलिस ने जांच शुरू की

पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यह हमला पुरानी पर्सनल दुश्मनी से जुड़ा हुआ लगता है। अधिकारियों ने कई संदिग्धों की पहचान की है और हमले में कथित तौर पर शामिल लोगों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।

खबर है कि एक स्पेशल टीम बनाई गई है, और जांचकर्ता घटनाओं के सही क्रम का पता लगाने के लिए छापेमारी कर रहे हैं।

पंकज त्रिपाठी की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं

जैसे ही इस घटना की खबर फैली, पंकज त्रिपाठी के फैंस और शुभचिंतकों के बीच चिंता बढ़ गई है। एक्टर ने अभी तक अपने भाई पर हुए हमले के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है।

अपनी ज़मीनी पर्सनैलिटी और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाले पंकज त्रिपाठी बिहार के रहने वाले हैं और अक्सर अपनी जड़ों से अपने मज़बूत जुड़ाव के बारे में बात करते रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना कई लोगों के लिए एक झटका है, और उनके सपोर्टर्स उनके भाई के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना और दुआएं कर रहे हैं।