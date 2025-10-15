Pankaj Dheer Passes Away: ‘महाभारत’ के कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर का निधन, इंडस्ट्री में छाया मातम

Pankaj Dheer Passes Away: सिनेमा जगत प्रसिद्ध अभिनेता पंकज धीर के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है, जिनका 68 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। 15 अक्टूबर, 2025 को, उन्होंने अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया और अपने पीछे अविस्मरणीय अभिनय की एक विरासत छोड़ गए।

प्रतिष्ठित कर्ण को याद करते हुए

पंकज धीर को बी.आर. चोपड़ा की महाकाव्य टेलीविजन श्रृंखला ‘महाभारत’ में कर्ण की उनकी शानदार भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। एक वीर और वफ़ादार योद्धा के रूप में उनके अभिनय ने उन्हें घर-घर में जाना जाने वाला नाम बना दिया और दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। उनके निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और प्रशंसकों और सहकर्मियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

एक बहुमुखी अभिनेता

पंकज धीर न केवल टेलीविजन पर एक प्रमुख चेहरा थे, बल्कि उन्होंने कई फिल्मों में भी अभिनय किया, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। उनके आकस्मिक निधन से फिल्म जगत स्तब्ध है, क्योंकि कई लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहे। इंडिया टुडे के अनुसार, कैंसर के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और इलाज के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ।

श्रद्धांजलियों का तांता

महाभारत श्रृंखला में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले फ़िरोज़ खान ने पंकज धीर के निधन की पुष्टि की। दोनों असल ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त थे। फ़िरोज़ ने सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा: “अलविदा, मेरे दोस्त। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे।”

प्रशंसकों, सह-कलाकारों और शुभचिंतकों ने मनोरंजन उद्योग में पंकज के योगदान को याद करते हुए सोशल मीडिया पर शोक संवेदनाओं की बाढ़ ला दी है। उनके निधन को भारतीय सिनेमा और टेलीविजन दोनों के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है।

अंतिम संस्कार

CINTAA के पूर्व महासचिव पंकज धीर का अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे पश्चिम मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस के पास होगा। उनके मित्र, परिवार और प्रशंसक इस प्रिय अभिनेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होंगे।

पंकज धीर की कर्ण के रूप में विरासत और भारतीय टेलीविजन में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके अचानक चले जाने से उनके प्रशंसकों और फिल्म उद्योग के दिलों में एक अपूरणीय शून्यता आ गई है।