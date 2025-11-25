Panipat News : सामाजिक भलाई की मिसाल प्रस्तुत करेगा पानीपत, दिसम्बर में लगेगा 3-दिवसीय ‘जयपुर फुट’ सेवा शिविर

Panipat News : सामाजिक भलाई की मिसाल प्रस्तुत करेगा पानीपत, दिसम्बर में लगेगा 3-दिवसीय ‘जयपुर फुट’ सेवा शिविर
  • डीसी दहिया बोले: हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी सहारा की किरण
  • नि:शुल्क कृत्रिम अंग वितरण शिविर 5-7 दिसम्बर को

Panipat News, (आज समाज), पानीपत : जिला प्रशासन की पहल पर पानीपत में आगामी 5, 6 और 7 दिसंबर को तीन दिवसीय नि:शुल्क कृत्रिम अंग, कैलिपर और अन्य सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर (नई दिल्ली ब्रांच) द्वारा आयोजित किया जाएगा। कैंप का आयोजन डेरा बाबा जोध सचियार, जी.टी. रोड, पानीपत में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा।

मानवीय सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि यह शिविर सामाजिक सरोकार और मानवीय सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपायुक्त ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए। यह शिविर समाज में आशा, सहयोग और मानवता का मजबूत संदेश देगा। जिला प्रशासन हर जरूरतमंद तक सहायता पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सहायक उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे

उपायुक्त डॉ दहिया ने बताया कि शिविर में कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, कैलिपर, व्हील चेयर, सीपी व्हील चेयर, वॉकर, दृष्टिबाधित व्यक्तियों हेतु छड़ी, हाथ से चलने वाली साइकिल, वैसाखी, साधारण छड़ी सहित अनेक सहायक उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। उपायुक्त डॉ दहिया ने बताया कि यह तीन दिवसीय सेवा शिविर जिले के हजारों दिव्यांगजनों के जीवन में सहजता और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय जोडऩे की उम्मीद जगाता है।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी साथ अवश्य लाएँ

उपायुक्त ने अपील की है कि लाभार्थी शिविर में आते समय अपना पहचान पत्र तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी साथ अवश्य लाएँ। इस आयोजन में विसारा कंसलटेंट, डेरा बाबा जोध सचियार सेवा परिवार, सेव भारती, रेड क्रॉस सोसाइटी, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थानी परिवार सेवा समिति, गरीब परिवार सेवा समिति, नादेवाला फाउंडेशन, पाईट इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कई संस्थाएँ सहयोग प्रदान कर रही हैं।  विदित रहे कि कैंप में पंजीकरण व जानकारी हेतु अनिल रोहिला  98961-88566 से संपर्क कर लाभ ले सकते है।

