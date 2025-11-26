वस्त्र मंत्रालय केसहयोग से पीएचडीसीसीआई 28 को करेगा चिंतन शिविर का आयोजन

Technical Textile Revolution, (आज समाज), पानीपत : भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पानीपत में 28 नवंबर को चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गीता सरोवर पोर्टिको पानीपत में होने वाले इस शिविर के बारे में जानकारी देते हुए चैंबर के प्रवक्ता ने बताया कि चिंतन शिविर का विषय पानीपत के वस्त्र उद्योग का तकनीकी रूपांतरण:उचित मूल्य, बेहतर कल है।

देश की अर्थव्यवस्था और विजन 2047 के लक्ष्य में अहम योगदान देगा

एमएसएमई यूनिट, उद्योग संचालक, स्टार्टअप, निर्णायक, लैब्स, होटल्स, अस्पताल, रिसाइक्लर्स और अन्य संस्थानों को ध्यान में रखकर शिविर का विषय चुना गया है। प्रवक्ता ने बताया कि अपने मजबूत रीसाइक्लिंग आधार को देखते हुए पानीपत टेक्निकल टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए एक जरूरी हब बनने के लिए तैयार है,जो देश की अर्थव्यवस्था और विजन 2047 के लक्ष्य में अहम योगदान देगा।

केंद्र और राज्य सरकारों के सीनियर सरकारी अधिकारी प्रोग्राम में शामिल होंगे

शिविर के दौरान भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की अलग-अलग योजनाओं के तहत उद्यमियों की मदद करने और उन्हें फंड देने के लिए सरकार की मज़बूत वचनबद्धता को दिखाएगा। पॉलिसी अलाइनमेंट पक्का करने और एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सीनियर सरकारी अधिकारी प्रोग्राम में शामिल होंगे।

उद्घाटन मिशन निदेशक अशोक मल्होत्रा द्वारा किया जाएगा

चिंतन शिविर का उद्घाटन टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार में एनटीटीएम के मिशन निदेशक अशोक मल्होत्रा द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएचडीसीसीआई टेक्सटाइल कमेटी के चेयर मधुसूदन बघेरिया विशेष रूप से शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिधियों के अलावा पानीपत के कई औद्योगिक संगठनों को इसमें शामिल किया जाएगा।

सर्कुलर इकॉनमी के सिद्धांतों पर ज़ोर दिया जाएगा

चिंतन शिविर में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ज़रूरी क्वालिटी, कंप्लायंस और फाइनेंसिंग के साथ-साथ रीसाइक्लिंग, जियोटेक, होमटेक, स्पोर्टेक और इंडोटेक में टेक्निकल तरक्की शामिल है। इस शिविर में नेशनल फ्लैग रीसाइक्लिंग इनिशिएटिव का भी अहम लांच होगा, जिसमें सर्कुलर इकॉनमी के सिद्धांतों पर ज़ोर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें: Rohtak Sports Nursery Accident : खेल मंत्री गौरव गौतम ने लिया कड़ा एक्शन, जिला खेल अधिकारी निलंबित